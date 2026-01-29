C'est la fête de Denys Marchand ce jeudi dans Antigang : Bénédicte dans l'eau chaude?

Ce jeudi, l'émission Antigang prend des airs de fête, alors que Fanny (Léane Labrèche-Dor) organise la fête de son mari, Denys Marchand (Sébastien Ricard), au Quickie. Pour l'occasion, plus de 200 membres du crime organisé seront réunis dans le populaire établissement, ce qui risque de donner des maux de tête aux membres de l'Antigang.

Le synopsis de l'épisode va comme suit : Fanny organise une grande fête au Quickie pour l'anniversaire de Denys. Quelque 200 personnes liées au crime organisé seront de la partie. Elle demande à Bénédicte d'en être aussi. Christian exige que Philippe suive un programme pour apprendre à contrôler sa violence, sinon il le retournera à Ottawa.

Depuis le début de la semaine, on constate avec inquiétude que Bénédicte (Catherine St-Laurent) est tombée dans l'oeil du grand patron. En effet, Denys lui a fait des avances plus tôt cette semaine : « Le sais-tu que t'es belle? ». Ce mercredi, alors qu'elle s'exécutait sur la scène du Quickie, un frisson nous a parcouru l'échine, en voyant le regard de prédateur de Marchand sur sa proie.

Elle semble définitivement en danger, mais il y a deux possibilités. On se souviendra que Marchand mettait en doute l'identité de la jeune femme plus tôt dans la saison. A-t-il encore des doutes sur elle ou s'il est simplement attiré par elle? Dans les deux cas, ça ne sent pas bon pour Bénédicte, dont la seule solution sera d'en parler à Fanny pour qu'elle calme son mari.

Saluons au passage le jeu de Sébastien Ricard, exceptionnel, qui ne cesse de nous surprendre et nous donner froid dans le dos avec ses changements d'humeur. Il est franchement épeurant!

Une bande-annonce dévoilée ce matin augmente nos inquiétudes. À la toute fin, on y voit les hommes de main de Marchand mettre un cadavre dans un congélateur. De qui s'agit-il exactement?

On voit aussi que Cédric Murphy (Samuel Gauthier) aura des rapprochements avec une femme de l'endroit. On ne réussit toutefois pas à voir de qui il s'agit. Fanny pourrait-elle se laisser tenter par le beau jeune homme, malgré la présence rapprochée de son mari? Parions que celui qui est ouvertement infidèle n'aimerait pas se faire servir la même médecine par sa femme...

Sur les réseaux sociaux, la production nous donne un indice sur l'importance de l'épisode que nous verrons ce soir. On peut y lire : « La fête du boss, faut pas manquer ça! » Ça promet!

C'est à voir ce jeudi 19 h sur les ondes de Radio-Canada et sur l'Extra d'ICI Tou.tv.