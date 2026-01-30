Dans la bande-annonce du prochain épisode d'Antigang, disponible ici, on peut entendre Fanny (Léane Labrèche-Dor) dire : « Je veux le divorce, Denys ». Il est clair qu'elle en a assez des infidélités de son mari. Aura-t-elle vraiment le courage de le quitter? Marchand (Sébastien Ricard) la laissera-t-elle partir?

Il faut dire que l'émission de ce jeudi en était une très touffue, qui a beaucoup fait jaser les téléspectateurs sur les réseaux sociaux. D'abord, la maîtresse de Denys Marchand, Miranda (Mollie Fillion), s'est fait tirer dans le ventre par une personne cagoulée, alors que celle-ci entrait dans sa voiture pour se rendre à la fête d'anniversaire de son amant.

Plusieurs soulèvent le fait qu'on dit allègrement que la jeune femme « s'est fait tirer », mais rien ne révèle explicitement qu'elle est morte. Est-ce parce qu'elle n'est pas décédée? Aussi, le fait qu'on l'a tirée dans le ventre n'est pas innocent pour certains. Est-ce qu'elle était enceinte?

Si celle-ci est effectivement morte, comme on le prétend, le public craint que Marchand tourne son dévolu vers Bénédicte (Catherine St-Laurent), qu'il trouve de plus en plus belle. Rien pour calmer Fanny.

Qui est derrière cet attentat contre Miranda? Fanny? Même si elle est excédée par les actes de son cher époux, ce serait trop facile de lui mettre la faute sur le dos. Elle a trop à perdre. Le sourire qu'elle a fait en apprenant la nouvelle laisse toutefois le doute planer.

Plusieurs téléspectateurs misent plutôt sur Karine (Katrine Duhaime) et Paco (Samian), alors que d'autres s'imaginent même que ce pourrait être Marilou Caron (Camille Felton), que nous n'avons pas vue depuis plusieurs semaines. La théorie la plus rationnelle serait probablement les gangs de rue, qui veulent s'en prendre à Marchand. D'ailleurs, dans la bande-annonce de l'épisode de lundi, on peut voir Marchand demander à Joseph Petit-Frère (Fayolle Jean Jr.) de lui trouver le responsable.

On doit applaudir l'autrice Nadine Bismuth, qui nous a donné une semaine d'Antigang palpitante. Gageons que la suite sera encore plus survoltée!

La quotidienne Antigang est diffusée du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.