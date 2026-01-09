Avez-vous décelé l'erreur dans Antigang jeudi soir?

Personne n'est parfait. Et faire une quotidienne avec des scènes extérieures n'est pas une mince tâche.

Jeudi soir, les téléspectateurs ont décelé une erreur à l'écran dans Antigang.

En effet, on peut voir à la fois une scène d'hiver (on peut même parler d'une grosse tempête de neige) et quelques minutes plus tard, plus un flocon au sol...

Voyez les deux images en question au bas de l'article.

« Juste moi que ça a fait sourciller; une scène tempête de neige; scène d'après, qui est sensé être le même jour, quasi plus de neige sur les terrains... »

« J'ai eu la même réaction que vous! Quand les 2 hommes discutaient, il neigeait à plein ciel et la scène d'après, le gazon était tout vert comme si rien n'était !!🤔 Mais ça reste une très bonne téléserie quand même !!! »

« J’ai remarqué, aussi. Bizarre quand même que la prod ait laissé passer ça. »

« L’assassinat du Sherlock sur le gazon et aujourd’hui son cadavre est dans la neige oups 😬 disons que le gazon c’est poussé un peu 😂, mais j’adore cette série »

Ce n'est pas la première ni la dernière production à faire ce genre de collage, il n'y a évidemment rien de bien grave, mais c'est toujours cocasse pour le téléspectateur qui le remarque...

Rappelons que Léane Labrèche-Dor s'est particulièrement démarquée cette semaine dans Antigang. On vous en parlait ici.

Si le public était d'abord réticent face à cette nouvelle proposition de Radio-Canada, il semble désormais complètement accroché aux histoires de ces policiers et de ces criminels attachants.

Antigang est présenté du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.