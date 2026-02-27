Une théorie de plus en plus insistante chez les fans d'Antigang

La plupart des téléspectateurs croient, effectivement, que la policière en mission d'infiltration est allée aussi loin que coucher avec l'ennemi afin que sa cible lui fasse confiance. Mais, ce que le public craint plus n'est pas que Béné tombe amoureuse du mafieux, mais plutôt que Fanny ( Léane Labrèche-Dor ) décide de prendre action si elle apprend le pot aux roses.

Jeudi soir, dans Antigang , Bénédicte ( Catherine St-Laurent ) a eu un souper très arrosé avec Denys Marchand ( Sébastien Ricard ), qui lui a fait des avances très peu subtiles. Celle-ci a d'abord mentionné qu'elle ne pouvait pas faire une telle chose à son amie Fanny, mais on comprend plus tard que le chef des Death Shadows n'a pas dormi chez lui, ce qui peut nous laisser penser qu'il a passé la nuit avec la belle Béné.

Reste que nous n'avons toujours pas de confirmation que Bénédicte a vraiment fait un pacte avec le diable. Peut-être qu'elle a résisté aux avances de Marchand et qu'elle arrivera à maintenir le désir du brigand sans se retrouver dans son lit.

Chose certaine, les téléspectateurs sont emballés par la justesse du jeu des comédiens, l'intensité de l'intrigue et la qualité de la réalisation d'Antigang.

Si elle a eu un départ plus houleux, on peut dire que la quotidienne a réussi à séduire les téléspectateurs québécois jusqu'à devenir un incontournable. Sébastien Ricard ne pourra pas remporter de Gémeau pour sa performance puisque Fabienne Larouche ne présente pas ses productions à l'académie, on peut espérer qu'il remportera la Zapette du meilleur méchant. D'ailleurs, voyez qui le criminel affronte dans la même catégorie ici.

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur ICI Télé.