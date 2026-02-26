Découvrez les nominations du 18e Gala des Zapettes d'or : Vous pouvez voter!

L'équipe de C'est juste de la TV dévoile aujourd'hui les nommé.e.s pour la 18e édition du gala les Zapettes d'or, qui sera présentée en mars sur ICI ARTV.
Cette remise de prix unique en son genre au Québec met la responsabilité entre les mains du public qui doit choisir les émissions et les artistes qui se sont davantage démarqués dans la dernière année.
Cette année encore, les choix sont très difficiles alors qu'on devra trancher entre plusieurs favoris, notamment dans les séries Empathie, STAT, Antigang, Indéfendable et plusieurs autres.
À noter que la catégorie du « Personnage fictif le mieux interprété » a été changée pour « Héros ou héroïne de l'année », une catégorie où l'on retrouve des personnages qui sèment le bien au petit écran.
Les séries Avant le crash, Empathie, Kamikazes!, Mr Big et Pour une fois se disputeront le « Grand prix Ça m'allume ».
Voyez tous les finalistes ci-dessous.
C'est à ne pas manquer sur ICI ARTV le vendredi 20 mars 2026 à 21 h.
Le public a jusqu’au 8 mars à 23 h 59 pour voter pour ses coups de cœur et ainsi désigner les gagnants parmi les sept catégories en lice sur ici.artv.ca/zapettes.
Les Zapettes d'or
2026
Découvrez les gagnants le
20 mars 2026 à partir de 21h00.
Héros ou Héroïne de l’année
Suzanne Clément
Emmanuelle St-Cyr
-
STAT
Maude Guérin
Martine Brodeur
-
Indéfendable
François Arnaud
Jean-François «Jeff» Sauvageau
-
Mr Big
Florence Longpré
Suzanne Bien-Aimé
-
Empathie
Madeleine Péloquin
Valérie Kasher
-
Classé secret
Détestable de l'année
Antoine Marchand-Gagnon
Auguste Lamy
Emmanuel Bilodeau
Laurent Lamy
-
STAT
Maxime de Cotret
Cédric Laramée
-
Doute raisonnable
Sébastien Ricard
Denys Marchand
-
Antigang
Normand Daneau
François Grondin
-
Alertes : Pelletier
Émile Proulx-Cloutier
François Lecompte
-
Avant le crash
Moment croustillant
La tactique de «l’animal mort» selon Anick Dumontet
Si on s'aimait Célébrités
Les découvertes sexuelles de Bruce, 82 ans
Une époque formidable
La grogne de Claude Poirier suite à sa participation à Chanteurs masqués
Dans les médias
Les silences des joueurs des Canadiens de Montréal
Tout le monde en parle
Les confidences d’Yves Jacques après son expérience dans un sauna
Serge à Paris
Éclat de rire
La nage déjantée de Guy Jodoin en maillot de bain
LOL : Qui rira le dernier?
La souffrance pimentée de Mona de Grenoble et sa course en talons hauts
Hot Ones Québec
La parodie mémorable « Éric Lapointe, le documentaire »
Bye Bye 2025
Le monologue taquin sur les pochettes d’albums de Pierre-Yves Roy-Desmarais
47e Gala de l'Adisq
Le sketch savoureux « Luc le plein de cash »
Bye Bye 2025
Performance de l'année
Le concert final de la chorale composée de gens atteints d'Alzheimer
Tous en choeur
Le discours patriotique d’Antoine Bertrand
La Fête nationale du Québec à Montréal - Une chance qu'on s'a
Le retour sur scène de France Castel
En direct du jour de l'an 2025
Les performances de Marilou alias Cari-Belle
Chanteurs masqués
Le numéro disco-dansant de Naïla Louidort
Zénith
Moment télé utile
Je suis là : les proches aidants en santé mentale
Enquête
Le reportage « Ramener Liam à la maison »