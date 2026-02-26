Découvrez les nominations du 18e Gala des Zapettes d'or : Vous pouvez voter!

L'équipe de C'est juste de la TV dévoile aujourd'hui les nommé.e.s pour la 18e édition du gala les Zapettes d'or, qui sera présentée en mars sur ICI ARTV.

Cette remise de prix unique en son genre au Québec met la responsabilité entre les mains du public qui doit choisir les émissions et les artistes qui se sont davantage démarqués dans la dernière année.

Cette année encore, les choix sont très difficiles alors qu'on devra trancher entre plusieurs favoris, notamment dans les séries Empathie, STAT, Antigang, Indéfendable et plusieurs autres.

À noter que la catégorie du « Personnage fictif le mieux interprété » a été changée pour « Héros ou héroïne de l'année », une catégorie où l'on retrouve des personnages qui sèment le bien au petit écran.

Les séries Avant le crash, Empathie, Kamikazes!, Mr Big et Pour une fois se disputeront le « Grand prix Ça m'allume ».

Voyez tous les finalistes ci-dessous.

C'est à ne pas manquer sur ICI ARTV le vendredi 20 mars 2026 à 21 h.

Le public a jusqu’au 8 mars à 23 h 59 pour voter pour ses coups de cœur et ainsi désigner les gagnants parmi les sept catégories en lice sur ici.artv.ca/zapettes.