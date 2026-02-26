Antigang : Qui remportera le combat entre Bénédicte et Marchand?

Dans Antigang, Bénédicte Lecours (Catherine St-Laurent) est en mission d'infiltration du clan des Death Shadows depuis plusieurs mois déjà. Elle a réussi à établir des liens forts avec la femme du chef de la bande, Fanny (Léane Labrèche-Dor), et les amies de celle-ci.

Bien que ses collègues de l'antigang considèrent qu'elle est en danger et devrait être retirée de ce milieu criminel, elle est persuadée, de son côté, qu'elle va réussir là où ils ont échoué, c'est-à-dire faire tomber le puissant Denys Marchand (Sébastien Ricard).

Par contre, il ne faut pas être démesurément perspicace pour comprendre que Bénédicte aime le danger et est attirée par ce monde interlope. Elle se rapproche de plus en plus de Marchand et, bien qu'elle soutient fermement que son but est de l'envoyer derrière les barreaux, il ne serait pas étonnant qu'elle développe une certaine affection pour le voyou. Certains téléspectateurs croient même que la policière pourrait tomber sous le charme de Denys, jusqu'à ne plus voir clair dans son enquête.

« Elle commence a tomber en amour... »

« Next step.....dans le lit à Denis. »

« Elle va coucher avec entk du moins le frencher il a du charisme 😁 »

De son côté, le chef de Death Shadows n'a pas caché son attirance pour la jolie blonde et, comme sa relation avec sa maîtresse Miranda est plus compliquée depuis que cette dernière a été victime d'attentat, il ne serait pas étonnant qu'il jette son dévolu sur Bénédicte. Le fait qu'il s'agisse d'une des bonnes amies de sa femme n'est certainement pas un obstacle pour l'irréductible brigand. Par contre, assez lucide, Denys ne fait pas entièrement confiance à Bénédicte, convaincue qu'elle cache quelque chose, même si ses tentatives pour la démasquer ont échoué jusqu'à présent. Se pourrait-il que Bénédicte fasse une gaffe dans les prochains jours et fournisse les munitions nécessaires à Denys pour lui permettre de découvrir sa véritable identité? C'est l'une de nos inquiétudes.

Quoiqu'il en soit, l'avenir de Bénédicte nous apparaît plutôt sombre. Elle semble prisonnière d'un engrenage duquel elle aura bien du mal à se détacher. Si elle arrive à coincer Denys et le faire enfermer pour de bon, les Death Shadows voudront certainement se venger. La police pourra-t-elle la protéger? Et si elle est démasquée et qu'elle tombe sous les balles des criminels, sa mort pourrait soulever une guerre sans merci entre les motards et la police?

« Pauvre elle ....La mort est presque à sa porte.....parfois l'ambition peut aller trop loin ....triste .... »

« Ça va mal finir ........ »

Chose certaine, la mission d'infiltration de Bénédicte est fascinante pour les téléspectateurs. On souhaite que tout cela se termine bien, mais on en doute fort...

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.