Des images du prochain épisode d'Antigang inquiètent les téléspectateurs

À la fin de l'épisode de lundi d'Antigang, les membres d'un groupe arabe criminalisé ont envoyé un cocktail Molotov sur le bar Le Quickie, tenu par Fanny (Léane Labrèche-Dor) et Karine (Katrine Duhaime).

Visiblement, les ennemis des Death Shadow profitent de l'absence de Marchand (Sébastien Ricard) pour attaquer ses biens et sa famille.

Sur la page Facebook de la série, deux photos du prochain épisode ont été dévoilées et on peut y voir une femme être projetée dans un éclat de vitres.

Le public fait déjà des hypothèses sur l'identité de cette personne.

« Fanny c'est le manteau qu'elle avait ce soir »

« C'est Fanny sur le sol. Trois photos plus bas elle porte ce veston et la personne au sol porte des talons hauts »

« Non c'est Fanny qui se couche parterre pcq la vitre a éclaté !!! »

« Après le cocktail molotov au Quickie, Fanny se fait tirer dans sa maison.. les libanais feront pas long feu… »

« Fanny doit se coucher par terre pour se protéger... car la vitre a éclaté »

« Ouf! Fanny est dans le trouble. Le chef de gang arabe est fou furieux, un psychopathe. Ça brasse! »

Le synopsis officiel du prochain épisode se lit comme suit : On commence à croire qu’un groupe arabe criminalisé a déclenché une guerre ouverte avec les Death Shadow pendant l’absence de Denys. Celui-ci demande à Maxime Leduc de faire ce qu’il faut pour reprendre le contrôle de la situation. La température monte entre Cédric Murphy et Marilou Caron. Charbonneau donne des conseils à Fanny, qui est inquiète par ce qui se passe autour d’elle.

Antigang est diffusée du lundi au jeudi à 19 h sur ICI Télé.

Rappelons que Sébastien Ricard nous a confié un détail intriguant sur le retour de voyage de Marchand.