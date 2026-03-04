Denys Marchand sera moins présent dans Antigang pour quelques épisodes : voici pourquoi

Nous avons eu la chance de jaser avec l'acteur le plus en vue en ce moment, Sébastien Ricard.

Il nous a parlé de son formidable personnage de Denys Marchand dans Antigang et nous a confié qu'il quitterait bientôt momentanément pour un petit voyage.

« J'essaie de réanimer tout le circuit d'exportation de cocaïne avec la Colombie. Je vais partir un peu et revenir », nous confie-t-il.

Je vais revenir avec des petits cadeaux pour Fanny.

« Je devais reprendre pour une semaine une pièce que j'avais jouée en avril et en mai dernier. Finalement, la reprise s'est annulée, donc j'ai eu des vacances. C'était ça initialement qui était prévu dans l'affaire. Je devais partir au Nouveau-Brunswick pour jouer une semaine au théâtre l'Escaouette», nous révèle-t-il.

Il ajoute : « C'est écrit très rapidement et c'est impressionnant. Je crois comprendre qu'ils se font une espèce de dessin de la saison. Je pense que le fait que j'avais annoncé que je ne serais pas là pendant une semaine faisait partie du dessin initial. J'ai l'impression que c'est ça. J'aurais pu continuer à rester avec la bande à jouer, mais je suis parti quelques jours. »

Sébastien n'avait pas lu les textes de l'épisode final encore. Il faut savoir que les comédiens reçoivent les scénarios approximativement deux semaines à l'avance. La fin des tournages de la première saison d'Antigang est prévue pour le 27 mars. « On a presque fini. »

Précisons aussi que toute l'équipe a eu droit à une semaine de relâche récemment. « Ça m'a pris comme un petit bout pour me remettre dedans au retour de la semaine de relâche. J'étais étonné. C'est toujours à refaire. Tu ne peux pas t'asseoir sur ton steak. »

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.