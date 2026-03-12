Sébastien Ricard envoie des fleurs à sa partenaire de jeu, Léane Labrèche-Dor

Sébastien Ricard partage régulièrement l'écran avec la comédienne Léane Labrèche-Dor, qui interprète sa femme dans Antigang.

Alors que nous nous sommes récemment entretenus avec l'interprète du criminel Denys Marchand, il a fait l'éloge de sa partenaire.

« La complicité s'est installée super rapidement. Dès le premier jour, je ne sais pas, c'était un bon match, pour ma part en tout cas. Je ne veux pas parler pour elle. Je trouve que c'est quelqu'un de super généreux, de humble, de travaillant, qui ne tire pas toute la couverte de son bord. C'est un vrai partage dans le jeu. Ce sont des qualités que je trouve extraordinaires chez les partenaires de jeu. Elle les a en mille », confiait-il à Showbizz.net.

L'acteur se dit impressionné par le climat de travail qui règne sur le plateau d'Antigang. « J'ai l'impression de faire partie d'une troupe, un peu. Les gens sont là, à tous les matins et il y a vraiment un plaisir, que je sens chez les gens, à traverser ça ensemble. Parce que c'est vrai que les journées sont longues. Mais c'est une équipe qui travaille ensemble, qui va dans la même direction, et ils le font dans la bonne humeur. »

Il ajoute : « Ça me rappelle un peu ce que les gens pouvaient dire, des travailleurs québécois et québécoises à une époque plus lointaine. Par exemple, les travailleurs qui descendaient dans le sud aux États-Unis, travailler sur les chantiers, ils avaient une réputation d'être des gens travaillants, mais aussi de bonne humeur. Ils arrivaient au travail, et ils avaient le goût de travailler. C'est un peu ce que je sens sur ce plateau-là, et vraiment, c'est communicatif. »

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

