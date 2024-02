La théorie du K.O.

Carl Hébert, un jeune veuf, en voit de toutes les couleurs avec sa fille Jaimie, une adolescente dont la jupe rétrécit aussi rapidement que l’autorité paternelle, et son fils Jonathan, un jeune surdoué. Il doit surtout composer avec son père Carol, qui rêvait d’une glorieuse carrière dans les Forces armées et s’improvise Général en chef de la famille. Dans ce contexte, Carl choisit de se lancer dans la lutte semi-professionnelle, qui devient plus qu’un gagne-pain. Grâce aux conseils pas toujours judicieux de ses nouveaux amis, Christian (le «bon» pas gentil), Eddie (le tendre méchant) et Guy (le promoteur-philosophe-boulechiteux), Carl réussira-t-il à trouver un semblant d’équilibre dans sa nouvelle vie ?