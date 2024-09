Pour les télévores que nous sommes, la rentrée automnale représente la période télévisuelle la plus excitante de l'année. Entre les nouveautés et le retour de nos émissions préférées, il y a tant à voir et découvrir. Parmi les propositions que nous avions le plus hâte de retrouver, on peut certainement parler de STAT, quotidienne fignolée avec soin par la très inspirée Marie-Andrée Labbé. Alors que celle-ci nous avait laissés sur un suspense intéressant la saison dernière, avec les aveux de culpabilité de Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay), nous avions hâte de voir où reprendrait l'intrigue. Nous avons eu le plaisir de visionner les quatre premiers épisodes ce mercredi. Pas de déception à l'horizon pour les adeptes, puisque cette suite commence sur les chapeaux de roues. Voici ce que nous pouvons vous dévoiler, sans trop gâcher votre plaisir de visionnement.

L'intrigue de la troisième saison de STAT reprend quelques secondes après les événements présentés dans la finale de la deuxième saison. La caméra plonge dans les grands yeux émus d'Isabelle Granger (formidable Geneviève Schmidt), qui prend la mesure de la nouvelle qui vient de lui être communiquée; un diagnostic de cancer qui change tout. Devant elle, Pascal St-Cyr (Normand D'Amour) agira avec empathie, bienveillance et amitié. La nouvelle, qui sera annoncée au personnel de l'hôpital, sèmera une véritable onde de choc.

Dans les corridors de Saint-Vincent, un code orange retentit. Une fusillade a eu lieu à l'extérieur des murs de l'hôpital et il y a des blessés. C'est d'ailleurs le début d'une intrigue qui durera plusieurs semaines, dans laquelle vous ferez la connaissance de nouveaux personnages, dont l'un est interprété par Bénédicte Décary. Préparez-vous à craquer pour la toute jeune Laurence Legault, qui vient interpréter Charlie Lemieux, un personnage assez particulier et attachant.

Philippe Dupéré (Patrick Labbé) est sain et sauf, comme on le voyait dans la bande-annonce de la saison, mais loin d'être dans une forme splendide. On présume que le psychiatre connaîtra les répercussions de ce choc au fil de la saison. Son état est assez inquiétant. Celui-ci a été sauvé d'une fusillade par un brave employé (Émile Schneider), dont la mort avait déjà été annoncée par la patiente voyante (Marie-France Marcotte). Des surprises vous attendent de ce côté.

Évidemment, on retrouve Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) dans un état pitoyable, hantée par les révélations que vient de lui faire Jacob Faubert, lui aussi anéanti. Ces deux personnages sont à la fois en symbiose et déchirés par les événements. Jacob Faubert s'écroule et vous le verrez sous un nouveau jour. Il est toutefois là pour rester. Du côté d'Emmanuelle, heureusement qu'elle a le soutien du bon (et beau) Dr. Julian Davis, qui a tous les atouts pour la consoler. Nous sommes ravis du retour de Thomas Beaudoin dans la quotidienne.

Pendant ce temps, toujours pas de signe d'Antoine Bertrand, puisque son personnage fera son entrée dans l'hôpital à la troisième semaine. Nous pouvons toutefois vous révéler, enfin!, quel rôle il interprètera.

Puis, Isabelle Granger devra prendre des décisions rapidement, ce qui viendra affecter ses collègues et sa famille. Dans la tourmente, elle peut toujours compter sur ses amis, bien que tout le monde dans le groupe file un mauvais coton. Éric (Stéphane Rousseau) a rechuté gravement vers le jeu, encouragé par son père (Rémy Girard), mais son coeur est toujours à la bonne place, prêt à aider son prochain et ses amis. Ce personnage, qui a su capturer notre coeur au fil des saisons, connaîtra une période très difficile, mais nous espérons néanmoins que l'autrice Marie-Andrée Labbé saura l'auréoler de moments plus heureux éventuellement, comme pour tous les autres d'ailleurs.

Entre la fusillade, les diagnostics catastrophiques, les secrets révélés au grand jour et les émotions à fleur de peau, ce retour en ondes de STAT touche la cible à tous les niveaux. Ce sera encore une fois une vraie torture d'attendre les épisodes de semaine en semaine, mais ce sera aussi un réel bonheur de renouer avec le personnel de Saint-Vincent, prêt à tout pour sauver le monde... et nous divertir au passage!

La série STAT sera présentée à compter du lundi 9 septembre à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.