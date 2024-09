Alertes : Vous n'aurez pas à attendre longtemps pour découvrir le sort de la capitaine Duquette

Lundi à 21 h, les téléspectateurs pourront retrouver les enquêteurs de l'Escouade Cerbère dans la suite de la 4e saison d'Alertes.

L'hiver dernier, la capitaine Duquette (Sophie Prégent) avait été touchée par balles lors d'une intervention d'élite pour freiner un dangereux terroriste.

Elle s'était retrouvée à l'hôpital dans une situation critique, puis s'était finalement réveillée au grand soulagement de son équipe. Mais, à la toute fin de la saison, les médecins s'étaient précipités dans sa chambre alors que son coeur avait brusquement cessé de battre. Est-elle finalement décédée? La réponse arrivera dès les premières secondes de l'épisode de lundi, avant même le générique d'ouverture.

L'action reprendra un mois plus tard. Une nouvelle disparition occupera les enquêteurs de l'Escouade. Ceux-ci tâcheront de retrouver une jeune étudiante de ballet de 18 ans, dont l'absence à ses cours a inquiété son père et ses amies proches.

Les téléspectateurs auront aussi l'occasion de découvrir plus amplement le capitaine Roméo Goulet, joué par Jean-Michel Anctil, arrivé au poste dans la finale de l'hiver. Ce dernier risque d'être un individu auquel on s'attachera grandement cette saison. On fait aussi la rencontre d'un nouveau personnage, celui de la policière Noura Karam (Rasha Abdallah) qui, pour l'instant, n'est que patrouilleuse.

Les dernières images de ce premier épisode de l'automne 2024 sont assez frappantes. Nous ne nous imaginions pas que c'était dans cette direction que les scénaristes allaient nous amener. Ça promet pour la suite!

Alertes est diffusé les lundis à 21 h, sur les ondes de TVA.