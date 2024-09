Un retour dans les larmes pour Indéfendable

Il était facile de prévoir que la nouvelle saison d'Indéfendable serait lancée dans les larmes, alors que les membres du Cabinet MacDonald-Lapointe allaient apprendre la tragédie qui venait de frapper deux des leurs.

Après l'attentat qui a coûté la vie à Inès Saïd et Frédéric Legrand (Nour Belkhiria et Martin-David Peters), le retour à la réalité se fait de manière brutale pour Léo, André, Kim, Maxime et tous les autres, qui s'écroulent avec raison dans les premiers épisodes de la troisième saison. On peut les comprendre, même comme téléspectateurs, nous trouvons que nous avons perdu deux « gros morceaux »...

Dans ce contexte, les comédiennes et comédiens ont fait un retour sur le plateau de tournage avec des scènes exigeantes, de cris et de larmes. Au sein de la distribution, certains acteurs se démarquent plus que d'autres dans l'émotion, qu'on pense à Sébastien Delorme et Michel Laperrière qui sont formidables, notamment dans une scène bouleversante qu'ils partagent. Il faudra un peu de temps avant de faire le deuil de cette chère Inès, qui a marqué le coeur de tous. Grâce à un saut dans le temps, opéré dans les quatre premiers épisodes, vous aurez rapidement des réponses quant à l'auteur de ce crime odieux.

Par le fait même, ce bond dans le temps permet de faire avancer certains dossiers, qu'on pense au diagnostic de cancer qui a frappé André Lapointe (un dossier expédié rapidement) ou à la première cause de la saison, celle d'un chef cuisiner bien connu, accusé d'avoir tué sa femme. Dans cette affaire, tous les partis se contredisent ou veulent garder le silence. Le chef Adam Benoît, décrit comme un Ricardo, est-il un bon gars ou joue-t-il les bons gars? Là est la question. C'est Guillaume Cyr qui prête ses traits à l'accusé, supposément amnésique, tandis que Catherine Bérubé vient défendre le rôle posthume de sa femme, grâce à plusieurs scènes de flashbacks. La jeune comédienne Amaryllis Tremblay, qui joue la fille du suspect, est particulièrement pertinente dans son rôle.

Dans ce dossier, Léo MacDonald devra affronter en cour son ancienne collègue, Marianne Desjardins (Anne-Élisabeth Bossé). Le changement de vocation de cette dernière ne passe pas. Visiblement, Léo l'a en travers de la gorge. C'est pourquoi dans cet affrontement un peu juvénile, Léo nous semble être celui qui est en tort, avec son comportement rancunier et vindicatif. La pauvre Marianne, qui tente par tous les moyens de rétablir la conversation, va se buter à un mur plus dur qu'elle ne le pensait. Finiront-ils par faire la paix?

La première semaine nous permet aussi de plonger dans une nouvelle cause, alors qu'une soirée entre deux colocs tourne au drame. André Lapointe héritera de la cause, qui va devenir une véritable patate chaude. Si la prémisse de cette histoire nous semble pour le moins improbable, les talentueux comédiens Félix-Antoine Duval et Aladeen Tawfeek, qui se partagent l'écran, y livrent la bonne dose d'intensité et d'émotions. Les dernières images de la première semaine vous surprendront, tout comme cette annonce qui est faite à Léo par son meilleur ami.

À l'aube du retour en ondes de la quotidienne, il faut souligner le courage de l'autrice Izabel Chevrier, qui a dû prendre à elle seule les rênes du projet, après le décès subit de son époux, Richard Dubé, aussi créateur de la série. Sa situation bouleversante a certainement servi de levier et teinté ce que vous découvrirez à TVA à compter du lundi 9 septembre à 19 h. On peut parler d'un tour de force humain pour l'autrice, que nous tenons à saluer.