Une scène choquante vous attend dans le prochain épisode de Doute raisonnable

La quatrième saison de Doute raisonnable se poursuit, sans temps mort, toujours avec des intrigues qui font écho à l'actualité.

La prochaine histoire qui vous sera présentée, concoctée par l'auteur William S. Messier, s'intéresse aux initiations dans le milieu du sport, plus précisément au hockey. C'est ainsi que vous ferez la rencontre d'un nouveau personnage, interprété brillamment par Robert Naylor (voir sa photo ici), un jeune homme costaud complètement bouleversé par l'initiation que ses coéquipiers viennent de lui faire vivre, à l'insu de l'entraîneur de l'équipe.

Évidemment, nous ne vous dirons pas de quoi il en retourne, pour ne pas gâcher votre visionnement, mais préparez-vous à vivre une scène particulièrement choquante et bouleversante.

Évidemment, comme c'est souvent le cas après une agression, les versions vont se contredire et vous feront douter de l'histoire de la victime.

Dans ce contexte, une jeune distribution étoile vient donner la réplique aux comédiens principaux, Julie Perreault et Marc-André Grondin. On y compte notamment Christophe Levac, Justin Leyrolles Bouchard, Kevin Tremblay et plus tard le formidable Sam-Éloi Girard.

Le synopsis de l'épisode va comme suit : Alice et Fred confrontent Adam (Henri Picard) et les autres jeunes avec des éléments de preuve qu’ils ont trouvés relativement au suicide de Chloé. Victor Dubuc (Robert Naylor), un solide gaillard, se présente au GICCS pour dénoncer une agression dont il a été victime lors de son initiation dans son équipe de hockey universitaire. Charline (Gabrielle Poulin B.) se rend à l’aréna pour rencontrer le coach Bédard (Louis-Philippe Dandenault). Trois joueurs, Alex Tripoli (Christophe Levac), Steve Turgeon (Justin Leyrolles Bouchard) et le capitaine de l’équipe Ian Soucy-Granger (Kevin Tremblay) sont convoqués en interrogatoire.

Voyez des images du prochain épisode ci-dessous.

Chose certaine, cette saison continue de nous faire vivre de grandes émotions et de nous faire réfléchir sur toutes les nuances du consentement.

Doute raisonnable se poursuit les lundis à 21 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.

