Doute raisonnable : Julie Perreault envoie des mots tendres à sa covedette Marc-André Grondin

Ce lundi, les téléspectateurs ont eu le choc de constater le décès d'un personnage principal dans la série Doute raisonnable, Frédéric Masson joué par Marc-André Grondin.

Le protagoniste a été tué à bout portant par Cédric Laramée (Maxime de Cotret), un homme impliqué dans l'agression qu'a subie Alice Martin-Sommer dans son adolescence. Les conséquences seront dévastatrices pour plusieurs...

En marge de l'épisode, nous nous sommes entretenus avec le comédien, qui nous a expliqué pourquoi il souhaitait quitter la série. Lisez notre entrevue ici.

La comédienne Julie Perreault a aussi tenu à rendre hommage à sa covedette des quatre dernières années, son grand ami.

Elle écrit : « Cher pote,

Merci pour ces 4 années à défendre cette histoire à mes côtés.

Je n’oublierai pas nos éclats de rire, nos confidences, nos partages et nos regards tendres posés sur l’évolution de nos vies respectives.

Tu es un partenaire d’exception: talentueux, intelligent, cultivé, attentif, travaillant...

Je t’admire pour tout ça.

On se retrouve ailleurs au plus vite.

xx

À mes collègues acteurs, je vous souhaite l’occasion de travailler avec mon pote. Vous verrez, vous en serez plus heureux.

Lundi prochain, 21h, on vous présente la finale de la quatrième année.

Une cinquième édition sera aussi tournée ce printemps.

On continue xx »

Plus tôt cette saison, la comédienne nous disait à propos de Marc-André : « Vraiment, je le trouve fantastique! Quand je suis dans le jus, je suis sur un projet, je me demande "Qu'est-ce que mon pote dirait?" Ah oui, il me dirait telle affaire. Je l'aime vraiment beaucoup. »

C'est un deuil pour les téléspectateurs qui n'auront, en plus, pas de réponse dans cette intrigue avant la prochaine saison, qui sera de nouveau écrite par William S. Messier.

Le dernier épisode de la 4e saison de Doute raisonnable sera présenté le lundi 11 novembre sur les ondes de Radio-Canada. Il est déjà disponible en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv.