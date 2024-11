Entrevue : Voici pourquoi Marc-André Grondin a décidé de quitter Doute raisonnable

Les téléspectateurs ont eu toute une surprise ce lundi, alors qu'une triste nouvelle a été confirmée dans Doute raisonnable.

En effet, après avoir été fait captif par un personnage joué par Maxime de Cotret, Frédéric Masson a été retrouvé mort dans son véhicule. Celui-ci a été tué à bout portant par Cédric Laramée.

Évidemment, en l'apprenant, Alice Martin-Sommer a été complètement bouleversée, ce qui nous a permis d'assister à une performance de haute voltige de la comédienne Julie Perreault.

En marge de ce départ inattendu, nous nous sommes entretenus avec le sympathique comédien Marc-André Grondin, qui nous confirme avoir demandé à quitter la série.

Il nous explique cette décision, qui n'est pas sans nous attrister un peu : « J'avais l'impression que j'avais fait pas mal le tour de Frédéric Masson. Je sentais que j'avais la possibilité de partir étant donné que c'est le show de Julie », nous dit-il d'emblée.

Le show existe sans moi, il n'existe pas sans Julie. J'en ai parlé à Julie la saison dernière de mon désir et elle comprenait. C'est sûr que c'est une grande amitié de plateau. On s'aime beaucoup!

Il poursuit : « C'est vraiment moi qui, dans ma petite personne d'acteur, me suis dit "je commence à tourner en rond dans Frédéric Masson et j'ai envie de m'ouvrir à autre chose et de voir ailleurs". J'en ai parlé à Fabienne [Larouche] qui a été super compréhensive, elle a été vraiment cool, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Je leur ai dit " je vais faire la prochaine, faites ce que vous voulez à l'écriture". Moi, en tant que spectateur, j'adore ça! »

En effet, la mort d'un personnage aussi important que Frédéric Masson n'est pas sans bousculer certaines choses, ce qui a dû s'avérer aussi être un formidable moteur narratif pour l'auteur William S. Messier. Ébranlés par la mort de leur collègue, les membres du GICCS auront certainement des réactions qu'il faudra surveiller. Et l'assassin finira-t-il dans les mains de la justice? Nous l'espérons bien.

Quand j'ai lu ça, j'ai pensé "c'est nice, ça va faire jaser, tout le monde ne sera pas content". Je trouve ça très sain, parce que ça reste un show de TV.

Le comédien n'a que de bons mots pour sa covedette des quatre dernières années, Julie Perreault : « Elle se donne corps et âme pour faire un bon travail, elle fait un travail exceptionnel! C'est une charge de travail incroyable qu'elle a sur les épaules, d'année en année, du texte, dans une pression de tournage. Elle est toujours prête, toujours préparée, elle connait mieux le show que n'importe qui sur le plateau, c'est vraiment un beau travail, une première de classe. Ç'a été très inspirant de travailler à côté d'elle pendant 4 ans! »

Il conclut ainsi : « Ç'a été vraiment le fun, l'équipe, ils ont été super fins à ma dernière journée de tournage. C'était bien touchant. »

Nous en profitons pour remercier Marc-André pour ces quatre années de formidable divertissement et nous lui souhaitons une belle suite fournie en projets professionnels.

On le retrouve en ce moment à la barre de la nouveauté Hot Ones Québec, une émission hilarante où les invités relèvent le défi de goûter à des sauces de plus en plus piquantes. On vous en parle ici. C'est à ne pas manquer!

La quatrième saison de Doute raisonnable se poursuit, les lundis à 21 h, sur les ondes de Radio-Canada. Les épisodes sont disponibles en rattrapage sur l'Extra d'ICI Tou.tv.