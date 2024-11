Une performance hypnotique d'Émile Proulx-Cloutier dans la finale de saison de Doute raisonnable

Émile Proulx-Cloutier fait partie de ces comédiens qu'on aime voir se métamorphoser dans notre petit écran, pour nous offrir des personnages toujours différents et magnétiques. Entre le tendre Louis dans Les moments parfaits et l'impulsif François dans Avant le crash, il y a un monde.

Sa toute dernière performance nous permet de découvrir une nouvelle part d'ombre, alors qu'il incarne le gourou de la secte Agusta dans Doute raisonnable. Depuis le début de la saison, on sent dans cette intrigue qu'il y a quelque chose qui cloche, mais son Véda fait tout pour avoir l'air du meilleur être humain possible. L'est-il vraiment?

C'est sans surprise que nous vous confirmons que cette intrigue prendra fin dans le dernier épisode de la quatrième saison de Doute raisonnable.

Dans une ultime tentative pour récolter de la preuve, Charline sera envoyée au Centre Agusta, pour vivre « sa transformation ». Pas loin, Alice Martin-Sommer et sa collègue sont à l'écoute, prête à intervenir en cas de problème.

Et problème il y aura!

Sans trop en dire, pour ne pas gâcher votre plaisir de visionnement, sachez que vous aurez droit à une performance absolument hypnotique de la part d'Émile Proulx-Cloutier, alors que son personnage révélera sa vraie nature, non sans vous surprendre au passage.

Charismatique, grandiose et dérangé, Véda attirera tous les regards, dans une scène marquante qui ne sera pas sans vous faire frissonner un peu. Mais est-ce vraiment une menace?

Soyez au rendez-vous pour le dernier épisode de la 4e saison de Doute raisonnable, lundi le 11 novembre à 21 h à Radio-Canada, alors qu'on nous laisse sur un suspense pour la 5e et ultime saison.

Rappelons que Marc-André Grondin nous expliquait, en entrevue, pourquoi il souhaitait quitter Doute raisonnable. Une entrevue à lire ici.