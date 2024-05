Julie Perreault aborde la prochaine saison de Doute raisonnable

C'est avec une impatience non dissimulée que nous attendons la prochaine saison de Doute raisonnable, qui nous a laissés sur un coup de théâtre à la fin de la troisième saison. Il faudra patienter jusqu'à l'hiver, mais un entretien avec les deux vedettes principales de la série, Julie Perreault et Marc-André Grondin, nous a mis en haleine. Nous vous partageons ici ce que les deux comédiens ont pu nous dévoiler.

« Dans la quatrième année, on est toujours dans les nuances du consentement. On a des cas d'agression sexuelle qui sont très intéressants, très importants aussi à mettre en lumière. Je suis toujours extrêmement choyée d'avoir ce personnage complexe et nuancé à défendre, accompagné de mon pote Marc-André », lance d'emblée la comédienne Julie Perreault.

Elle donne d'ailleurs quelques fleurs au passage à son complice de jeu : « J'aime tellement travailler avec lui. Chaque fois que je le retrouve, j'ai l'impression d'être à la bonne place avec le bon partenaire. Je suis très chanceuse en fait. »

Elle poursuit en abordant l'intrigue à laquelle nous aurons droit : « Il y aura toujours une intrigue qui commence du début à la fin, comme la structure dramatique est créée ainsi. Là-dedans, il y a plein de cas, donc il va y avoir une histoire très, très, très solide. »

Rappelons que l'auteur des deux précédentes saisons, Pierre-Marc Drouin, a quitté le navire pour la 4e saison. C'est William S. Messier qui prend le relais pour le scénario. À ce sujet, Julie Perreault nous dit : « Je te dirais que c'est excellent. Il est vraiment bon. Il a pris tout ce qu'il avait de plus fort de doute, il l'a mis à sa main. Il a créé des personnages, des situations qui sont très intéressantes. C'est super le fun à défendre. »

Elle nous révèle un petit scoop sur la grande intrigue qui occupera cette prochaine saison : « L'année passée, on était dans le cas des joggeuses, qui se faisaient agresser le soir dans les parcs. Cette année, c'est une secte. »

Voilà qui pique assurément notre curiosité!

De son côté, Marc-André Grondin nous dit à propos de son personnage : « Fred continue à fouiner dans le passé d'Alice, là. Il ne lâche pas le morceau. Il veut la protéger, donc il gratte. Ça complexifie toujours la relation entre les deux. »

À cela, il ajoute : « Ce que je peux dire, c'est que cette année, à part le premier épisode et demi, il y a un nouveau scénariste qui a écrit et qui a fait un travail extraordinaire. J'ai beaucoup de plaisir à lire les intrigues, les cas.

Il conclut : « On a une foutue belle distribution cette année. Il y a de beaux noms qui viennent jouer des rôles épisodiques. J'ai demandé la liste de casting avant de lire. Puis, sachant qui allait jouer qui, je peux dire qu'on est chanceux d'avoir ces personnes-là dans le casting. »

Êtes-vous aussi impatients que nous de voir cette suite?

Rappelons que la finale de la 3e saison nous a permis de découvrir la véritable identité du personnage interprété par Pierre-Yves Cardinal. Cette histoire lugubre risque de se poursuivre l'an prochain. C'est à suivre!