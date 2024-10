Ce populaire comédien de 5e rang arrive dans Doute raisonnable

Dès la semaine prochaine dans Doute raisonnable, vous pourrez assister à l'arrivée d'un nouveau personnage d'importance.

Si cette première rencontre est brève, elle pourrait s'avérer déterminante pour la suite des choses, alors que ce personnage semble avoir été marquant dans le passé d'Alice Martin-Sommer (Julie Perreault).

Ainsi, c'est le talentueux comédien Maxime de Cotret (voyez sa photo ici) qui viendra interpréter Cédric Laramée, un personnage possiblement lié à l'agression qu'a subie Alice dans sa jeunesse.

Frédéric (Marc-André Grondin) a pris sur lui d'enquêter sur le passé de sa collègue, sans son approbation. Les découvertes qu'il fait peu à peu annoncent une suite assez passionnante.

Par contre, à la fin de l'épisode, vous aurez la surprise de voir Alice mettre des bâtons dans les roues de Frédéric, de manière assez surprenante.

Est-ce la fin de la bonne entente entre ces deux formidables enquêteurs? Espérons que non!

Le synopsis du prochain épisode se lit comme suit : Soupçonnant que le Centre Agusta pourrait être le paravent d'une secte, et dans l'espoir de comprendre les jeunes femmes qui s'y retrouvent, Alice et Fred rencontrent Cécile Ferron qui a jadis été à la fois victime et complice d'un gourou. Alice et Karine Lam se rendent au centre Agusta où le propriétaire Pascal Éthier, qui se fait appeler Véda, leur fait visiter les lieux. Emmanuel Rodrigue, qui a été initié par un autre groupe de l'équipe de hockey, vient en témoigner au GICCS.

Où l'auteur William S. Messier nous amène-t-il avec cette histoire de secte? C'est à suivre, mais c'est assez captivant.

Doute raisonnable se poursuit les lundis à 21 h sur Radio-Canada. Un épisode est déposé chaque semaine en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv.