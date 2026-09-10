Un nouveau rôle à la télé pour Denis Bernard

Crave confirme aujourd'hui l'arrivée d'une deuxième saison pour la série à succès Casse-gueule, mettant en vedette Emile Schneider, Zouheir Zerhouni et Mylène Mackay.

Alors que la première saison nous montrait un trio d'amis déterminé à ouvrir sa première grande table à Montréal, la deuxième saison s'ouvre alors que Clovis, Ben et Manon font face au néant après que l'incendie chez Debbie ait aussi détruit le Casse-Gueule. Pendant que chacun survit comme il peut, Clovis a une idée folle : transformer un resto de quartier en tablée familiale champêtre. Mais avec une brigade hostile, des pertes de revenus et des critiques inexistantes, une révolution va devoir s'imposer.

Alors qu'Estelle Fournier, Guy Nadon, Pascale Bussières et René Richard Cyr font notamment un retour, de nouveaux comédiens arrivent aussi dans l'intrigue. Ainsi, Denis Bernard, Tony Conte, Chantal Fontaine, Sylvie Potvin, Ellicyane Paradis, Dominique Pétin, Nicolas Pinson et Denis Trudel se joignent à l'univers de Casse-gueule dans des rôles qui, de près ou de loin, touchent à la restauration.

Un changement de garde a aussi eu lieu en coulisses de la série, alors que l'auteur Pierre-Marc Drouin (Doute raisonnable, In Memoriam) succède à Daniel Chiasson pour la deuxième saison, toujours d'après une idée originale de Frédéric Ouellet, avec Mathieu Cyr à la réalisation.

Notons que la première saison de Casse-gueule a obtenu trois nominations en vue du 41e Gala des Prix Gémeaux du 13 septembre prochain, soit pour la meilleure comédie ou comédie dramatique, le meilleur scénario : comédie ou comédie dramatique, ainsi que le meilleur interprète masculin - premier rôle : comédie ou comédie dramatique pour Émile Schneider dans le rôle de Clovis.

La diffusion de la deuxième saison - présentement en tournage - est prévue pour le printemps 2027. D'ici là, les 8 épisodes de la première saison peuvent être visionnés en rafale sur Crave.