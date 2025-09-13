Cette ex-académicienne impressionne pour sa première visite à En direct de l'univers

Ça y est! Après de longs mois d'attente, c'est ce soir que France Beaudoin reprenait l'animation du toujours aussi populaire rendez-vous musical En direct de l'univers. Pour l'occasion, elle recevait plusieurs comédiens de la nouvelle série quotidienne de Radio-Canada, Antigang.

Le rutilant plateau était ainsi habillé pour nous faire passer une soirée mémorable. L'un des moments les plus marquants de la soirée aura sans contredit été à quelques minutes de la fin, quand la gagnante de l'édition 2025 de Star Académie s'est présentée sur le plateau. Mia Tinayre, du haut de ses 17 ans, s'est avérée brillante sur « Nothing Compares 2 U », un succès des années 1990 que plusieurs invités de la soirée apprécient tout particulièrement.

Pour sa première apparition à vie sur le plateau du variété hebdomadaire, Mia s'est emparée du coeur du public, qui ont été plusieurs à en faire l'éloge sur les réseaux sociaux :

« Oh my god!!! Mya, je m’ennuie tellement de l’entendre chanter, merci pour ce beau cadeau. Une voix en or et un talent brut comme ça fait longtemps qu’on en a pas vue ❤️ »

« Merci Catherine d'avoir choisi Mia, contente de l'entendre enfin. »

« Mais quel talent! J'en avais des frissons! Bravo !!! »

« Cette chanson lui colle à la peau ! Émouvante et magnifique. Félicitations Mia! »





Depuis sa sortie de l'Académie au printemps dernier, Mia jouit d'une belle affection de la part du public, qui en redemande. D'ailleurs, ce moment touchant était dédié à Catherine Trudeau, présente sur le plateau, qui a avoué que Mia la faisait « complètement capoter ». « L'aspect brut, j'ai l'impression que tu es complètement entière quand tu chantes », a-t-elle révélé à la jeune artiste.

On ne manque pas le prochain épisode d'En direct de l'univers, qui sera diffusé samedi prochain à compter de 19 h à Radio-Canada.