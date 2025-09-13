En direct de l'univers répond à une question que beaucoup de téléspectateurs se posent

Quoi de mieux qu'une édition spéciale pour lancer en grande pompe la 17e saison d'En direct de l'univers? Pour ce faire, France Beaudoin et son équipe avaient concocté une émission soulignant l'arrivée en ondes de la série Antigang. Plusieurs membres de l'équipe de la nouvelle quotidienne d'ICI Télé étaient donc présents sur le plateau, pour une célébration musicale retraçant leurs goûts et rythmes.

Toutefois, bon nombre de téléspectateurs s'attendaient plutôt à voir Colette Provencher comme première invitée de la saison. En effet, à la fin de la 15e saison, lors du party de retraite de Sophie Thibault, la populaire présentatrice météo avait eu le plaisir d'être invitée par France pour être la tête d'affiche du premier épisode de la nouvelle saison. Une information que plusieurs semblent corroborer :

« Je croyais que la saison débutait avec Colette Provencher? »

« Bien contente mais ? Ça ne devait pas être Colette Provencher ?? Peut-être que j'avais mal compris.. »

« Vous n'avez pas mal compris c'était supposé être Colette Provencher »





Voyant l'interrogation grandissante du public, la production a cru bon d’y répondre sur les réseaux sociaux, dans un message ne laissant plus de place au doute. Elle précise que « nous avions annoncé à Colette Provencher qu'elle recevrait son univers au courant de notre 17e saison! 😊 On a déjà hâte de la recevoir un peu plus tard cet automne! 🫶 »

Au moins, nous voilà fixés! C'est au cours des prochaines semaines que nous pourrons découvrir les morceaux musicaux berçant la vie de Colette Provencher. Elle sera sur le plateau cet automne. Gageons que sa grande amie et ex-cheffe d'antenne Sophie sera présente pour la surprendre!

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.