France Beaudoin annonce la 2e invitée de la saison d'En direct de l'univers

Lors du lancement de la programmation 2025-2026 de Radio-Canada, France Beaudoin a annoncé qui seront les invités de la première émission de la saison d'En direct de l'univers (découvrez le tout ici), ainsi que la sportive qui s'installera sur la plateforme pivotante la semaine suivante.

Il s'agit de nulle autre que Marie-Philip Poulin, qui évolue dans la Ligue professionnelle de hockey féminin et qui est une inspiration pour bien des petites filles au Québec.

Au cours de la saison, France recevra également l'humoriste Guillaume Pineault, la présentatrice météo Colette Provencher, l'autrice-compositrice-interprète Sara Dufour, le pianiste Jean-Michel Blais ainsi que le chanteur Mario Pelchat.

L'animatrice et son équipe préparent également une spéciale pour la 400e émission, alors que les membres du public seront invités à vivre l'expérience En direct de l'univers. La date de diffusion de ce projet reste secrète pour le moment, puisque la production souhaite faire vivre l'expérience complète à ces personnes chanceuses. Elles seront donc kidnappées avant le tournage, comme le sont certains des invités pendant la saison, notamment ceux du Jour de l'an.

En direct de l'univers sera de retour le 13 septembre prochain à 19 h.

Voyez France Beaudoin vous présenter la saison à venir ci-dessous.