Voici qui seront les invités de la première émission de la saison d'En direct de l'univers

À l'image de ce qu'ils avaient fait pour STAT, France Beaudoin et son équipe préparent une spéciale Antigang pour le retour d'En direct de l'univers à la mi-septembre.

Ainsi, les nombreuses têtes d'affiche de la série — Patrice Robitaille, Catherine Trudeau, Irdens Exantus, Karine Gonthier-Hyndman, Fabien Cloutier, Olivier Gervais-Courchesne, Léane Labrèche-Dor et Vincent Graton — participeront à cette soirée musicale en hommage à la nouvelle quotidienne de Radio-Canada et ses créateurs.

L'autrice Nadine Bismuth risque aussi d'être présente.

Avec autant de gens sur le plateau, on peut s'attendre à une soirée festive et animée, une bonne façon d'amorcer cette 17e saison d'En direct de l'univers.

Rappelons qu'avec Antigang on suivra une organisation policière qui lutte contre les gangs criminalisés. On verra les enquêtes des policiers, mais aussi leurs vies personnelles. Nous entrerons également dans le quotidien de criminels et rencontrerons leur entourage.

En direct de l'univers sera de retour le 13 septembre prochain à 19 h.

