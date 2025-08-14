Photos : Visitez le plateau de la nouvelle quotidienne Antigang

Ce mercredi, les médias étaient conviés à découvrir le plateau de la nouvelle quotidienne de Radio-Canada, Antigang, un projet que vous pourrez découvrir à compter du 8 septembre. Ce faisant, nous avons pu visiter les décors imposants et fort réalistes, qui ont élu domicile dans une ancienne centrale d'appels de Vidéotron à St-Hubert.

Pour l'occasion, la productrice de la série, Fabienne Larouche, nous a offert un tour guidé, en compagnie du créateur du plateau Alexandre Carrier, non sans une grande fierté devant le résultat plutôt bluffant.

Découvrez notre vidéo de notre visite ci-dessous dans l'entête.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, aucun de ces décors ne découle de l'époque de District 31. Au contraire, pendant des semaines, l'équipe s'est affairée à construire tous ces nouveaux bureaux, à partir de zéro, en ayant une pensée pour chaque petit détail qui confère de la crédibilité au résultat final.

En outre, un technicien a été engagé à temps plein pour gérer uniquement ce qui se déroulera sur les nombreux écrans qui se retrouvent dans ce décor, autant les écrans d'ordinateur que les télévisions qui ornent les murs. Entre la salle de surveillance, l'espace général, les différents bureaux des personnages, les archives et plus, il y a de quoi faire.

Voyez nos photos dans la galerie ci-dessous.

Ce sont 20 épisodes qui ont déjà été tournés dans ces décors, en compagnie d'une distribution étincelante qui nous accueillait sur le plateau ce mercredi. Aux noms déjà annoncés se sont ajoutés plusieurs nouveaux visages talentueux.

Évidemment, la quotidienne permettra aussi à l'équipe de nombreux tournages à l'extérieur des bureaux, encore une fois à des fins de crédibilité.

Fabienne Larouche nous dit : « District, c'était une bonne histoire. 30 vies, c'était une bonne histoire. Je veux dire, on commence toujours par une histoire, une histoire qui est écrite ici par une autrice talentueuse, brillante, qui va nous faire découvrir son propre son à elle, parce que je pense qu'elle n'a pas autant d'heures de TV que Luc ou moi ou Marie-Andrée, par exemple. Donc ça, c'est exaltant. Et c'est un groupe d'acteurs incroyables. Il y a-tu un risque? Il y a toujours un risque à lancer une nouvelle émission, mais si tu commences la première semaine, fie-toi sur moi que tu ne vas pas lâcher la deuxième. C'est une promesse que je te fais! »

C'est à ne pas manquer, du lundi au jeudi à 19 h dès le 8 septembre sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV.