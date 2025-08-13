Après Hôtel, un nouveau rôle d'envergure pour Patrice Bélanger à la télé

Ce mercredi, lors de notre visite du plateau de la nouvelle quotidienne de Radio-Canada, intitulé Antigang, la production a profité de l'occasion pour présenter de nouveaux comédiens qui se joignent à la distribution. La première semaine de la quotidienne réserve en outre une beau cadeau pour les téléspectateurs, à découvrir ici.

C'est là que nous avons appris que Patrice Bélanger y avait décroché un rôle d'importance, son premier rôle depuis la fin précipitée de la série Hôtel à TVA.

À ce propos, la productrice Fabienne Larouche nous dit : « J'ai hâte que vous le voyiez. C'est un policier qui travaille pour la gendarmerie et qu'on va connaître pour le meilleur et pour le pire. »

Ce projet s'ajoute à l'horaire déjà occupé de Patrice Bélanger, qui poursuit aussi son animation matinale à la radio de Rouge FM et celle de Survivor Québec sur les ondes de Noovo.

Mais ce n'est pas tout. D'autres comédiennes et comédiens se joignent à la distribution déjà annoncée et vous serez ravis de découvrir leur identité.

Fabiola Aladin interprétera Sandra Pleau, une spécialiste en balistique qui interviendra de temps à autre dans l'intrigue.

Sébastien Ricard arrive pour interpréter Denis Marchand, chef du groupe criminalisé les Death Shadows.

Le comédien David Giguère, qui a offert une performance bouleversante dans Les Armes, devient un important trafiquant de cocaïne surnommé Gégé, tandis que Franck Schorpion sera le parrain de la mafia irlandaise, Dan Murphy. Enfin, le nouveau personnage de Luis Olivia sera responsable des filatures.

Voilà qui vient bonifier de fort belle manière une distribution déjà éclatante.

Avez-vous aussi hâte que nous de découvrir ce nouveau projet signé Nadine Bismuth avec la collaboration de Luc Dionne?

Antigang suivra les péripéties d’enquêteurs émérites qui ont pour mission de faire tomber les têtes dirigeantes des organisations criminelles parmi les plus puissantes au pays. Ils se retrouveront au cœur des conflits qui opposent les organisations criminelles, aujourd’hui en pleine transformation, mais feront face en même temps à des défis personnels, familiaux et amoureux. Antigang permettra également d’observer les répercussions et les conséquences subies par les familles des chefs du monde interlope, sans oublier les angoisses qui hantent le quotidien des agents sources et des informateurs, déchirés entre le masque de leur loyauté et leurs trahisons véritables.

Antigang, à voir du lundi au jeudi à 19 h, dès le 8 septembre sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV.