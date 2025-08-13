Un beau cadeau pour les téléspectateurs de la nouvelle quotidienne Antigang

Ce mercredi, les productions Aetios et Radio-Canada organisaient une visite du plateau de la nouvelle quotidienne Antigang, pour les médias et photographes.

C’est dans ce contexte que nous avons appris que les téléspectateurs auront droit à une première semaine bonifiée, qui permettra de bien mettre la table pour ce nouveau projet.

Ainsi, la série débutera avec quatre épisodes d’une heure dans la semaine du 8 septembre, avant de revenir à son horaire habituel avec des épisodes de 30 minutes, du lundi au jeudi à 19 h.

Écrite par Nadine Bismuth avec la collaboration de Luc Dionne, Antigang est produite par Fabienne Larouche et Michel Trudeau.

Patrice Robitaille, Catherine Trudeau, Fabien Cloutier, Karine Gonthier-Hyndman, Irdens Exantus et Vincent Graton forment l’escouade Antigang, tandis qu’Olivier Gervais-Courchesne, Léane Labrèche-Dor, Samuel Gauthier, Philippe Scrive et Shanti Corbeil-Gauvreau bonifient la distribution.

Antigang suivra les péripéties d’enquêteurs émérites qui ont pour mission de faire tomber les têtes dirigeantes des organisations criminelles parmi les plus puissantes au pays. Ils se retrouveront au cœur des conflits qui opposent les organisations criminelles, aujourd’hui en pleine transformation, mais feront face en même temps à des défis personnels, familiaux et amoureux. Antigang permettra également d’observer les répercussions et les conséquences subies par les familles des chefs du monde interlope, sans oublier les angoisses qui hantent le quotidien des agents sources et des informateurs, déchirés entre le masque de leur loyauté et leurs trahisons véritables.

Antigang, à voir du lundi au jeudi à 19 h, dès le 8 septembre sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV.