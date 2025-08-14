Sébastien Ricard se métamorphose pour un nouveau rôle à la télé

Ce mercredi, Showbizz.net visitait le plateau de la nouvelle quotidienne de Radio-Canada, Antigang, alors que la productrice Fabienne Larouche nous présentait le fruit de plusieurs semaines de labeur. Ce faisant, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec plusieurs comédiennes et comédiens qui se joignent au projet et qui n'avaient pas été annoncés encore. C'est le cas du talentueux Sébastien Ricard, que nous n'avions pas vu au petit écran depuis La faille en 2020. Il s'agit donc d'un retour au petit écran pour celui qui interprétera l'un des « vilains » de la saison.

Pour interpréter Denis Marchand, le chef du groupe criminalisé Death Shadows, le comédien a subi une certaine métamorphose. Il arborait d'ailleurs le look « Denis Marchand » en ce jour de visite de plateau, une garde-robe qui l'a lui-même surpris lors de sa première incursion dans la peau du personnage, comme il nous l'explique.

« Souvent, le personnage, on le sent qu'il arrive quand on fait un essayage. Écoute, je ne m'attendais tellement pas à ça. Quand j'ai vu Ingrid, elle m'est arrivée avec ça. J'étais très, très étonné. Et depuis ce temps-là, ça me plaît beaucoup. Comment dire, ce n'est pas trop flashy, mais je ne sais pas, il y a quelque chose de vraiment slick quand même. »

Ce n'est pas un vilain comme d'habitude.

Voyez le résultat en photo ci-dessous.

Il poursuit en exprimant son appréciation pour le travail de l'autrice Nadine Bismuth : « Je suis vraiment heureux. Surtout quand j'ai commencé à lire la série, c'est super bien écrit. Je pense que ça, c'est l'un des points forts de la série. C'est par là que ça commence, puis ça ruisselle sur tout le reste de l'équipe parce que les gens sont contents de jouer ces choses-là. Les gens sont contents de travailler sur un plateau comme celui-là. Ça paraît, ça se sent. Donc ça, c'est un très bon début. Nadine m'impressionne beaucoup parce que c'est un rythme effrayant. »

Déjà, je suis rendu très loin dans la série et ça ne se dément pas. Elle est capable de soutenir le rythme. J'ai l'impression qu'elle a du plaisir à écrire ça et elle entre dans le personnage de plus en plus profondément. Donc ça, c'est un bonheur.

Il s'agit en outre d'un personnage que vous verrez très régulièrement à l'écran : « Je suis là pas mal parce qu'il est tout de suite question, dès les premiers épisodes, d'un gros deal qui ne s'est pas fait. Puis je suis associé à cette histoire-là. Dès le départ, on va me voir beaucoup. »

Vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir dans une publicité dont la diffusion a commencé ce mercredi, sur les ondes de Radio-Canada.

Je veux absolument qu'on s'y attache.

« Je pense qu'on s'attache aux comédiennes et aux comédiens quand ils sont justes, quand ils sont vrais », lance le comédien, qui souhaite que le public aime la nuance qui caractérise son personnage. « Moi, je pense vraiment que les gens vont s'attacher à cette série-là. C'est un rythme qui est trépidant. C'est des personnages forts, hauts en couleur, défendus par des comédiennes et des comédiens tous, je trouve, au sommet de leur art. Et donc, ça va faire une rentrée très, très remarquée en septembre prochain à Radio-Canada! »

C'est un rendez-vous, du lundi au jeudi à 19 h dès le 8 septembre sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV.

