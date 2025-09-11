En direct de l'univers : On connaît enfin l'identité des artistes qui participeront à la première émission

Ce samedi 13 septembre à 19 h marquera le retour d'En direct de l'univers pour une 17e année.

La saison débutera avec une émission spéciale sur la quotidienne Antigang.

Radio-Canada dévoile maintenant l'identité des artistes et artisans qui participeront à cette émission qui s'annonce aussi touffue que la liste des personnages de la série, inspirée d'une idée originale de Luc Dionne.

Ainsi, nous apprenons que les acteurs Patrice Robitaille, Catherine Trudeau, Karine Gonthier-Hyndman, Irdens Exantus, Vincent Graton, Fabien Cloutier, Léane Labrèche-Dor, l'autrice Nadine Bismuth et la productrice Fabienne Larouche seront de la partie.

Même s'ils ne sont pas nommés, on s'attend aussi à voir les interprètes de certains vilains, dont Sébastien Ricard et Frank Schorpion.

Voyez ici les impressions du public face au premier épisode de la nouvelle quotidienne.

Nous vous invitons également à découvrir l'identité de l'invitée du deuxième épisode d'En direct de l'univers ici.

Précisons que, de son côté, Guillaume Pineault aura droit à son hommage en chanson le 27 septembre prochain.