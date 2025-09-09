Accueil
Antigang : Voici ce que les téléspectateurs en pensent

Dur d'oublier STAT...

Image de l'article « Antigang» : Voici ce que les téléspectateurs en pensent
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La quotidienne qui allait remplacer STAT, qui au fil des ans a su se tailler une place de choix dans le coeur des téléspectateurs, n'allait pas avoir la tâche facile. Il y avait beaucoup de pression sur l'autrice Nadine Bismuth, Patrice Robitaille et l'ensemble de la distribution pour nous faire oublier que Manu et son équipe n'allaient plus soigner les patients de Saint-Vincent du lundi au jeudi à 19 h.

Comme il fallait s'y attendre, les téléspectateurs ne sont pas unanimes face à cette nouvelle proposition et beaucoup d'entre eux comparent la série policière à sa prédécesseure. Précisons quand même, à ce titre, que STAT n'avait pas reçu que des éloges à sa première semaine en ondes, bien au contraire. On se souviendra de ceci, entre autres. Le public compare aussi beaucoup Antigang à District 31, comme les deux projets de Luc Dionne se déroulent dans l'univers policier, bien qu’Antigang s’intéresse davantage au grand banditisme. Et, comment gagner contre l'intouchable District 31?

Sur les réseaux sociaux, les gens mentionnent avoir été séduits par la qualité de la distribution et le rythme soutenu de l'action d'Antigang. À l'opposé du spectre, certains trouvent que le nombre de personnages est trop important et qu'on en est rapidement étourdi. D'autres soulignent que le nombre de séries policières proposées en ce moment dilue l'intérêt envers cette nouvelle offre télévisuelle.

Il va certainement falloir du temps à l'équipe d'Antigang pour s'installer dans le coeur des Québécois, mais on reste convaincu que Christian Thibeault (Vincent Graton) et son escouade réussiront à séduire le public comme Daniel Chiasson l'a fait avec son équipe il y a près de 10 ans (oui oui, c'était en septembre 2016 que Gildor Roy enfilait pour la première fois l'uniforme). Laissons un peu de temps à cette belle équipe de s’installer, maintenant que les bases ont été placées.

La série Antigang est diffusée du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

