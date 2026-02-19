Un échange bouillant entre Mathilde et Tommy à voir ce soir dans Antigang

Dans la bande-annonce de l'émission d'Antigang de ce jeudi 19 février, Tommy (Fabien Cloutier) confronte Mathilde (Catherine Trudeau) sur la présence de Noah (Philippe Scrive) chez sa fille et sur le fait qu'elle ne l'a pas mis au courant de l'avortement de Léonie.

« Si ta fille ne te fait pas assez confiance pour se confier à toi, il serait temps que tu te demandes pourquoi », lance-t-elle au visage d'un Tommy de plus en plus déconfit.

Sous la publication, on peut constater que les téléspectateurs sont du côté de Mathilde dans cette chicane ardente entre les deux enquêteurs.

« Bon point Mathilde 👌🏼 Parfois, c'est nécessaire 🤷🏼‍♀️ »

« Mathilde, tu lui as dit ça vérité en pleine face..ça va sûrement le faire réfléchir le petit papa Tommy! »

« Enfin une personne qui lui dit la vérité dans face »

Les internautes mentionnent également reconnaître la légendaire « Lyne la pas fine » dans le courroux de Catherine Trudeau.

Le synopsis de l'épisode de ce soir se lit comme suit : Jean-François et Mathilde tentent de calmer Tommy, qui est encore une fois dans tous ses états à cause de sa fille. Celui-ci rappelle Dan Murphy pour le presser de faire en sorte que Noah cesse de fréquenter Léonie. L’équipe est sur la piste d’une taupe qui fait des recherches dans le système informatique en lien avec leurs enquêtes.

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

Rappelons qu'une situation mettant en vedette Jean-François Bégin (Patrice Robitaille) a beaucoup intrigué les téléspectateurs cette semaine. Que cache le sergent-détective de l'antigang? Plus de détails ici.