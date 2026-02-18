Que cache Jeff dans Antigang?

Mardi, au tout début de l'épisode dans Antigang, nous avons pu voir une scène étrange où Jeff (Patrice Robitaille) se stationne dans la cour d'un CHSLD et refuse un appel de Tommy (Fabien Cloutier), qui l'attend au bar avec ses autres collègues.

Le lendemain, au bureau, le sergent-détective dit à son ami qu'il s'est endormi « comme un castor » pour expliquer le fait qu'il ne s'est pas joint à la soirée avec sa brigade.

Pourquoi le policier ment-il ainsi à son confrère? Que cache-t-il? Comme nous ne connaissons que très peu de choses sur le passé et la vie personnelle du mystérieux Jean-François Bégin nous avons l'impression que l'autrice Nadine Bismuth nous prépare un revirement du genre de celui de la finale de mi-saison, c'est-à-dire l'arrivée d'un nouvel acteur ou d'une nouvelle actrice bien connu.e qui jouera un rôle clé dans la suite de l'histoire.

Rappelons que l'irruption inattendue de Guylaine Tremblay en décembre dernier avait créé une onde de choc dans le public, qui s'attendait à tout sauf à voir une comédienne de sa trempe rejoindre les rangs de la quotidienne.

Est-ce qu'on s'apprête à apprendre un pan de la vie personnelle de Jeff grâce à son père, une tante, un ancien confrère ou un autre proche qui serait en CHSLD? Puis, si c'est le cas, à qui aurons-nous accordé un tel rôle? Toutes les hypothèses sont bonnes à ce moment-ci.

Saluons au passage le talent de la scénariste qui parvient à créer des questionnements persistants chez les téléspectateurs. Il nous a fallu quelques semaines avant de découvrir le lien qui unissait la serveuse du restaurant et le patron de l'escouade, Christian Thibeault (Vincent Graton). Pendant ce temps, la toile bouillait de théories toutes aussi fascinantes les unes que les autres.

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.