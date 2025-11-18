Accueil
Antigang : Une première hypothèse des téléspectateurs sur ce personnage obscur

Une piste à suivre...

Antigang
Élizabeth Lepage-Boily
Élizabeth Lepage-Boily

Dans Antigang, le personnage de Louis Brazeau (Alexis Lemay-Plamondon) s'avère très énigmatique.

Il a séduit Mathilde Lapierre (Catherine Trudeau), a volé ses clés au lendemain d'une nuit d'amour, puis les a (vraisemblablement) copiées pour s'infiltrer chez elle après son départ pour le travail. Le système d'alarme de l'enquêtrice a été déclenché, ce qui a empêché le personnage d'agir, peu importe ce qu'il avait l'intention de faire chez son amante.

Le fait que la nouvelle policière qui s'est jointe à l'escouade lundi, Margot Déziel (Rose-Marie Perreault), s'intéresse aux produits chimiques qui servent à créer des drogues, a généré une étincelle dans le cerveau de bien des téléspectateurs-détectives qui croient que le charmant Louis serait impliqué dans le trafic et/ou la fabrication.

De plus, on se rappellera que Louis s'était rendu au bureau de l'Antigang la première fois afin de fournir certaines informations suite au décès par surdose de son ami, Maël Prévost.

Pourquoi s'infiltrer chez Mathilde cependant? Se rapprocher d'elle pour avoir des informations, oui, mais pourquoi s'introduire par infraction dans sa maison? Pour poser des micros? Pour saisir son ordinateur, des documents? Pour le moment, il y a encore beaucoup de mystère dans cette histoire...

À suivre!

Voyez ici quand sera le dernier épisode d'Antigang cette saison.

