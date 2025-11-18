Antigang : Une première hypothèse des téléspectateurs sur ce personnage obscur

Dans Antigang, le personnage de Louis Brazeau (Alexis Lemay-Plamondon) s'avère très énigmatique.

Il a séduit Mathilde Lapierre (Catherine Trudeau), a volé ses clés au lendemain d'une nuit d'amour, puis les a (vraisemblablement) copiées pour s'infiltrer chez elle après son départ pour le travail. Le système d'alarme de l'enquêtrice a été déclenché, ce qui a empêché le personnage d'agir, peu importe ce qu'il avait l'intention de faire chez son amante.

Le fait que la nouvelle policière qui s'est jointe à l'escouade lundi, Margot Déziel (Rose-Marie Perreault), s'intéresse aux produits chimiques qui servent à créer des drogues, a généré une étincelle dans le cerveau de bien des téléspectateurs-détectives qui croient que le charmant Louis serait impliqué dans le trafic et/ou la fabrication.

Le texte se poursuit sous l'image.