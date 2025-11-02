Voici quand se termineront les quotidiennes Antigang et Indéfendable avant la pause des Fêtes

Les feuilles sont à peine tombées que déjà, on aborde la question du congé hivernal. Inévitablement, à l'approche de la froide saison, nos séries favorites prendront un temps d'arrêt, avant de faire leur retour en janvier.

Ce sera notamment le cas des quotidiennes les plus populaires de l'heure, Indéfendable et Antigang. Si certaines émissions tirent déjà leur révérence de la grille-horaire ces jours-ci, les téléspectateurs ont encore un bon mois d'intrigues criminelles et judiciaires à se mettre sous la dent, auprès des comédiens de ces deux séries québécoises.

Ainsi, c'est le jeudi 11 décembre 2025, dès 19 h, qu'Indéfendable et Antigang prendront fin, de façon simultanée. Avec quel fracas les auteurs des deux séries décideront-ils de nous laisser, question de nous faire patienter avant la reprise des épisodes en janvier prochain? Il nous tarde de le découvrir!

D'ici là, le mystère plane sur les nombreuses intrigues d'Indéfendable, distillées au compte-goutte, du lundi au jeudi. L'une d'elles a grandement fait réagir le public cette semaine, alors qu'un enfant est décédé dans de mystérieuses conditions. Déjà, plusieurs hypothèses inondent la toile, alors que se dessine sous nos yeux intrigués un vif débat entre la nounou et la mère. Les détails ici. On peut également s'attendre à en apprendre plus sur la situation de Léo MacDonald (Sébastien Delorme), qui multiplie les coups durs cette saison.

Du côté d'Antigang, les prochains épisodes promettent de nous en mettre plein la vue, avec une relation naissante entre deux personnages, de même que le départ prochain de la sergente Carolanne Daigneault (Karine Gonthier-Hyndman), en congé de maternité. Autant dire que nos soirées de novembre ne seront guère dénuées d'intérêt!

Indéfendable et Antigang sont diffusés du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA et d'ICI Télé, respectivement.

Par ailleurs, mentionnons que certaines de nos émissions coups de coeur prendront fin sous peu. Découvrez la liste complète dans cet article.