Les adeptes d'Indéfendable se prononcent sur cette intrigue : Une autre coupable?

Cette semaine, une nouvelle intrigue a fait surface dans Indéfendable, alors qu'une nounou semble avoir provoqué la mort d'un bambin. Bébé secoué, accident ou autre coupable? Les téléspectateurs se questionnent et plusieurs offrent une hypothèse qui n'est pas complètement folle.

En effet, plusieurs font remarquer que le bébé pleurait déjà à chaudes larmes lorsque la nounou est arrivée sur les lieux de son travail.

Plus encore, le bambin ne semblait pas particulièrement en forme. La mère éplorée a été prompte à accuser la nounou, puis la cause du décès a été annoncée. Le bébé a été secoué. Évidemment, la petite chute du balcon pourrait expliquer la situation, mais il y a peut-être plus à tout cela...

Bien des adeptes pensent que c'est la mère qui a secoué le bébé, avant même l'arrivée de la nounou, ce qui aurait provoqué ses pleurs.

Évidemment, vous êtes nombreux à mentionner la quantité effarante de tâches que la gouvernante avait à faire en plus de s'occuper de l'enfant. Une charge qui pouvait vraiment expliquer son inattention de quelques minutes.

Léo Macdonald (Sébastien Delorme) a accepté la cause, mais a demandé de l'aide à Mélodie (Naïla Louidort), parce qu'il se retrouve dans un état de fragilité après les événements du début de saison.

Vous avez été nombreux à reconnaître la comédienne qui interprète la gouvernante, Isabelle Miquelon (voir ses photos ici), qui est bien connue pour son interprétation de Patricia O'Connell dans Lance et Compte, puis Carmen St-Pierre dans Chop-Suey.

Nous saluons sa performance, sincère et sensible, qui nous a fait vivre des émotions dans notre salon.

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19h, sur les ondes de TVA et sur TVA+.