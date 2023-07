Trois jeunes femmes dans la vingtaine partagent un appartement à Montréal. Claude Jobin, très engagée socialement, est de toutes les causes, au travail et ailleurs. Hélène Gagnon est secrétaire et aspire à la carrière de mannequin malgré l'avis de sa famille et de ses compagnes d'appartement. Judith Létourneau étudie en communications pour devenir journaliste ou commentatrice sportive. Au fil des ans se greffent au trio des amis, des voisins et des parents, dont Jean Côté, superintendant de l'immeuble, Agathe Potvin, une veuve de 70 ans, indépendante et cultivée, que révolte l'injustice sociale, et l'avocate Carmen St-Pierre.