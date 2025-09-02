Photos : Les comédiens d'Antigang réunis pour le lancement de la série

Ce mardi, médias et photographes étaient conviés dans les locaux de la nouvelle maison de Radio-Canada, pour le visionnement des deux premiers épisodes de la nouvelle quotidienne Antigang, d'une durée spéciale d'une heure.

Pour l'occasion, la plupart des comédiennes et comédiens principaux de la série étaient réunis, en plus des auteurs Nadine Bismuth et Luc Dionne.

Ainsi, nous avons pu croquer le portrait de Patrice Robitaille, Catherine Trudeau, Fabien Cloutier, Karine Gonthier-Hyndman, Irdens Exantus et Vincent Graton, qui forment l’escouade Antigang, de même qu'Olivier Gervais-Courchesne, Léane Labrèche-Dor, Sébastien Ricard, Samuel Gauthier, Philippe Scrive, Shanti Corbeil-Gauvreau et Patrice Bélanger.

Voyez nos photos ci-dessous.

Le synopsis du premier épisode, qui sera diffusé lundi prochain, va comme suit : Les sergents Jean-François Bégin (Patrice Robitaille), Mathilde Lapierre (Catherine Trudeau), Carolanne Daigneault (Karine Gonthier-Hyndman), Tommy Nadeau (Fabien Cloutier) et Philippe Desrosiers, tous membres de l’escouade d’élite Antigang pour faire échec au crime organisé, ont investi un appartement où on aurait caché 300 kilos de cocaïne. Ils y trouvent autre chose que de la drogue et font rapport au lieutenant Christian Thibault (Vincent Graton), le patron de l’escouade. Tommy (Fabien Cloutier) et Mathilde (Catherine Trudeau) se rendent sur une scène de crime où les attend Élias Viau (Daniel Thomas), un enquêteur de la section des Homicides du SPGM. C’est un crime en lien avec leur affaire.

Lisez nos impressions sur la série, alors que nous avons eu le bonheur de voir les deux premiers épisodes en primeur.

C'est à ne pas manquer du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada, à compter du 8 septembre.