Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Photos : Les comédiens d'Antigang réunis pour le lancement de la série

Que de talents rassemblés dans un même projet!

Image de l'article Photos : Les comédiens d' «Antigang» réunis pour le lancement de la série
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Ce mardi, médias et photographes étaient conviés dans les locaux de la nouvelle maison de Radio-Canada, pour le visionnement des deux premiers épisodes de la nouvelle quotidienne Antigang, d'une durée spéciale d'une heure.

Pour l'occasion, la plupart des comédiennes et comédiens principaux de la série étaient réunis, en plus des auteurs Nadine Bismuth et Luc Dionne.

Ainsi, nous avons pu croquer le portrait de Patrice Robitaille, Catherine Trudeau, Fabien Cloutier, Karine Gonthier-Hyndman, Irdens Exantus et Vincent Graton, qui forment l’escouade Antigang, de même qu'Olivier Gervais-Courchesne, Léane Labrèche-Dor, Sébastien Ricard, Samuel Gauthier, Philippe ScriveShanti Corbeil-Gauvreau et Patrice Bélanger.

Voyez nos photos ci-dessous.

Le synopsis du premier épisode, qui sera diffusé lundi prochain, va comme suit : Les sergents Jean-François Bégin (Patrice Robitaille), Mathilde Lapierre (Catherine Trudeau), Carolanne Daigneault (Karine Gonthier-Hyndman), Tommy Nadeau (Fabien Cloutier) et Philippe Desrosiers, tous membres de l’escouade d’élite Antigang pour faire échec au crime organisé, ont investi un appartement où on aurait caché 300 kilos de cocaïne. Ils y trouvent autre chose que de la drogue et font rapport au lieutenant Christian Thibault (Vincent Graton), le patron de l’escouade. Tommy (Fabien Cloutier) et Mathilde (Catherine Trudeau) se rendent sur une scène de crime où les attend Élias Viau (Daniel Thomas), un enquêteur de la section des Homicides du SPGM. C’est un crime en lien avec leur affaire.

Lisez nos impressions sur la série, alors que nous avons eu le bonheur de voir les deux premiers épisodes en primeur.

C'est à ne pas manquer du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada, à compter du 8 septembre.

Visionnement de presse d'Antigang

1/33
Visionnement de presse d'Antigang
Sur la photo : Fabien Cloutier © Showbizz.net / Elizabeth Lepage-Boily

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.11 - c4667f18