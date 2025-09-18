Antigang : Le public aurait-il déjà percé un secret important?

Dès le premier épisode de la nouvelle quotidienne de Radio-Canada, le personnage de Catherine Trudeau, la sergente Mathilde Lapierre de la Sûreté nationale, a émis l'hypothèse qu'il y avait une taupe au sein de l'escouade Antigang.

Évidemment, cette réplique n'a pas été lancée en l'air pour rien. Il y aura définitivement une piste à suivre en ce sens tout au long de la saison.

Maintenant que plusieurs épisodes ont été diffusés, le public formule déjà une supposition quant à l'identité du traitre.

« On s'entend que Vincent Graton est la taupe là, y'a pas de suspense là-dedans ».

Cet internaute n'est pas le seul à croire que le lieutenant Christian Thibeault, le patron de l'escouade, a quelque chose à cacher.

« C'est vrai qu’il a l’air louche! »

Ses agissements sont épiés par les téléspectateurs qui le croient imposteur. L'autrice donnera-t-elle raison aux internautes? C'est à suivre!

Il faut dire que le public n'est pas encore convaincu par la nouvelle quotidienne inspirée d'une idée originale de Luc Dionne. Les téléspectateurs déplorent le fait que l'action stagne et que le grand nombre de personnages complexifie considérablement l'intrigue.

« Je n'aime pas, trop long, trop de monde, pas crédible du tout et ouf que c’est long ».

À l'opposé du spectre, certaines personnes avouent quand même adorer la proposition.

« Wowww j'adore cette série. J'avoue que le premier épisode je pensais pas accrocher mais là, c'est de plus en plus intéressant. C'est vraiment bon ».

Selon les données de Numéris partagées par le journaliste Richard Therrien, Antigang a tout de même rejoint 822 000 téléspectateurs lundi et 911 000 personnes le lendemain, en faisant la troisième émission la plus populaire du petit écran derrière STAT, Indéfendable et Dumas.