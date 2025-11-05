Accueil
Les adeptes d'Antigang ont un doute à propos d'un des personnages

Gentil ou pas?

Antigang
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Cette semaine dans Antigang, un nouveau personnage est plus présent que jamais, soulevant les interrogations du public.

En effet, ce mardi, nous avons pu voir l'enquêtrice Mathilde Lapierre (Catherine Trudeau) embrasser Louis Brazeau (Alexis Lemay-Plamondon), avec une certaine hésitation. « Je ne peux pas, tu es un témoin potentiel dans un de nos dossiers », lui a-t-elle dit avant de finir par succomber à ses avances.

On se souviendra que nous avons rencontré Louis Brazeau dans le contexte de la mort de Maël Prévost. Il croyait connaître l'origine de la pilule qui a tué le propriétaire de bar. Depuis, il tourne autour de Mathilde Lapierre, trouvant des raisons ici et là pour la revoir.

On voudrait bien croire à cette romance, mais...

Plusieurs adeptes mentionnent sur les réseaux sociaux qu'ils ne font pas confiance à cet homme, qui fait tout pour s'imposer dans la vie de Mathilde :

  • « Il est louche ce gars. Je le sens pas. C'est comme trop parfait comme histoire. Ça cloche. »
  • « Je le trust pas lui! Il a quelque chose de pas net! »
  • « Lui je lui fais pas confiance »
  • « Comme plusieurs je me demande ce qu’il cache lui… »

Plusieurs encore, nous avons été nombreux à voir apparaître une silhouette derrière le duo, pendant les embrassades :

  • « Juste moi ou il y a eu une silhouette qui c’est faufiler en arrière pendant leur baiser? »
  • « C’est certain qu’il y a une photo qui a été prise »

Voyez l'image ci-dessous, dans laquelle on peut distinguer la personne en arrière-plan.

Se pourrait-il que Louis Brazeau joue les bellâtres pour pouvoir ultimement discréditer Mathilde Lapierre? Nous avons aussi l'impression qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette histoire, qui nous apparaît un peu fortuite.

Il faudra suivre l'intrigue, du lundi au jeudi à 19 h sur ICI Télé, pour en savoir plus.

Rappelons que l'interprète de Louis Brazeau avait joué dans une populaire quotidienne l'année dernière. Remémorez-vous ce rôle marquant ici.

