Avez-vous reconnu cet acteur dans Antigang?

Dans Antigang jeudi, nous avons vu apparaître un nouveau personnage, Louis Brazeau.

Ce dernier croit connaître l'origine du comprimé qui a tué le propriétaire de bar Maël Prévost.

C'est Mathilde Lapierre (Catherine Trudeau) qui a interrogé le citoyen. D'ailleurs, il a semblé y avoir un certain flirt entre les deux personnages.

L'acteur qui interprète Louis Brazeau est Alexis Lemay-Plamondon, que les téléspectateurs ont connu dans un rôle beaucoup moins séduisant.

En effet, dans STAT, il jouait un Jonathan Chouinard, le conjoint violent de Chrystelle Savard (Sarah-Anne Parent). Voyez une photo au bas de l'article. Tant dans le look que dans l'attitude, on peut dire que nous sommes ailleurs avec le bellâtre rencontré dans Antigang jeudi...

Précisons que Fabienne Larouche reste fidèle envers ses acteurs. Il arrive très régulièrement de voir les mêmes comédiens apparaître successivement dans chacune de ses nombreuses productions. Par exemple, Myriam De Verger, qu'on a aussi vue jeudi et qui incarne la mère du personnage d'Irdens Exantus, a joué dans STAT, Doute raisonnable, Toute la vie, District 31, Unité 9, 30 Vies, Trauma et Virginie, toutes des séries produites par Mme Larouche.

