Travaillant sur la ligne de front avec la mort comme compagne quotidienne, les médecins de l'hôpital Saint-Arsène doivent donner le meilleur d'eux-mêmes à toute heure et faire face à toutes les éventualités. Comment peuvent-ils maintenir leur équilibre dans cet univers survolté? À quel point ce combat déteint-il sur leur propre vie? Chef de la section de traumatologie, Julie Lemieux traîne avec elle un passé trouble qui l'a poussée vers la profession médicale. Vénérable psychiatre de la section de trauma, Antoine Légaré joue un rôle de premier plan à Saint-Arsène. Le chirurgien Pierre Meilleur est l'enfant terrible de la section, celui dont on se passerait bien, mais dont on ne peut pas se passer.