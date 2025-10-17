Revirement de situation concernant Bruno Monette : Les fans d'Antigang ont trois hypothèses

Note : Si vous n'avez pas visionné l'épisode de jeudi d'Antigang, vous devriez cesser votre lecture maintenant. Des détails importants de l'intrigue sont évoqués ci-dessous.

Les dernières images de l'épisode de jeudi d'Antigang nous montraient Bruno Monette (Patrice Bélanger) flottant dans son spa, visiblement décédé.

Comme il n'y avait pas de sang dans l'eau, il n'a pas été atteint d'une balle.

Les téléspectateurs ont échafaudé trois principales hypothèses quant à l'identité des responsables de sa mort.

1 - D'abord, les fans de l'émission pensent que Caron (Marc Béland) aurait pu vouloir se venger, comme sa fille (Camille Felton) se retrouvera bientôt derrière les barreaux à cause de lui. Le criminel aurait envoyé ses hommes de main pour noyer l'enquêteur fédéral dans son spa.

« Caron il lui avait dit ce qu'il lui arriverait si sa fille avait des problèmes...... »

2 - La deuxième option est le suicide. Le policier se doutait bien de ce qui l'attendait, de graves conséquences à ses gestes, et il n'était peut-être pas prêt à les affronter.

« Monette peut-être un suicide [...], il savait que sa carrière était finie, et en plus que Caron et probablement Marchand lui feraient la peau un jour ou l'autre. »

3 - La troisième supposition des téléspectateurs est qu'il est l'une des victimes des mêmes pilules qui ont tué Maël Prévost, le propriétaire du bar décédé d'une overdose.

« Est-ce une des pilules qui aurait tué Monette? »

Nous connaîtrons la vérité lundi prochain. En attendant, toutes les hypothèses sont bonnes.

Antigang se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.