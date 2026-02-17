Accueil
Qu'adviendra-t-il de Léonie dans Antigang?

Le public craint le pire.

Antigang
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Lundi, dans Antigang, Léonie (Shanti Corbeil-Gauvreau) vivait des complications suite à son avortement.

Ses saignements très abondants peuvent être indicateurs d'une hémorragie, qui pourrait nécessiter une intervention.

La jeune adulte pourrait aussi être victime d'une infection, d'un avortement incomplet (des fragments de grossesse qui restent dans l'utérus) ou, plus grave, d'une perforation de l'utérus ou des lésions du col.

Ainsi, même si Mathilde (Catherine Trudeau) a d'abord conseillé à la fille de son collègue de ne pas se présenter à l'urgence, la jeune femme ira certainement à l'hôpital et, ainsi, son père, Tommy Nadeau (Fabien Cloutier), apprendra la situation. Se pourrait-il même que le père découvre sa fille inconsciente chez elle?

Mathilde sera certainement dans l'eau chaude pour avoir trahi la confiance de son confrère.

Sur les réseaux sociaux, des téléspectateurs craignent le pire :

  • « Ça va mal finir cette histoire-là ! »
  • « Elle va trépasser, je crois »

Aussi, certains d'entre eux soutiennent que le père du bébé n'est pas Noah (Philippe Scrive), mais plutôt son frère, Cédric (Samuel Gauthier), avec qui Léonie a aussi eu des rapports sexuels. Par contre, comme elle n'a plus l'enfant, l'identité du père devient moins importante...

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

