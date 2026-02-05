Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Apprenez-en plus sur le rôle de Michel Charette dans Indéfendable

Un autre avocat de la défense entre dans l'arène.

Indéfendable
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Après Nathalie Simard, qui arrivera très bientôt dans Indéfendable (voyez quand exactement ici), un autre visage connu se joindra à la distribution de la série judiciaire.

En effet, Sébastien Delorme a eu la chance de retrouver son collègue de District 31, Michel Charette, le temps de quelques jours de tournage.

Michel incarnera Me Sacha Therrien, chargé de représenter l'homme d'affaires Paul Beaulac, accusé de trois homicides. C'est nul autre que l'acteur David Savard qui incarnera l'illustre client. Voyez une photo ci-dessous.

C'est le 25 février prochain que Me Therrien entrera en poste.

On s'imagine qu'on découvrira un peu plus tard pourquoi ce ne sont pas les avocats du cabinet Lapointe-MacDonald & Nolin qui sont chargés de cette cause. Est-ce que Sacha sera aussi véreux que les autres avocats de la défense qui nous ont été présentés dans Indéfendable ou sera-t-il dans le clan des gentils?

Indéfendable est diffusée du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.5 - 2ca42e33