Apprenez-en plus sur le rôle de Michel Charette dans Indéfendable

Après Nathalie Simard, qui arrivera très bientôt dans Indéfendable (voyez quand exactement ici), un autre visage connu se joindra à la distribution de la série judiciaire.

En effet, Sébastien Delorme a eu la chance de retrouver son collègue de District 31, Michel Charette, le temps de quelques jours de tournage.

Michel incarnera Me Sacha Therrien, chargé de représenter l'homme d'affaires Paul Beaulac, accusé de trois homicides. C'est nul autre que l'acteur David Savard qui incarnera l'illustre client. Voyez une photo ci-dessous.

C'est le 25 février prochain que Me Therrien entrera en poste.

On s'imagine qu'on découvrira un peu plus tard pourquoi ce ne sont pas les avocats du cabinet Lapointe-MacDonald & Nolin qui sont chargés de cette cause. Est-ce que Sacha sera aussi véreux que les autres avocats de la défense qui nous ont été présentés dans Indéfendable ou sera-t-il dans le clan des gentils?

Indéfendable est diffusée du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.