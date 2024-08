Si le diffuseur Noovo n'a pas mis de côté les fictions dans sa grille automnale, on peut toutefois dire qu'elles y prennent moins de place que les téléréalités, les variétés et l'information. On retrouve toutefois au sein de l'horaire la nouveauté Marco Lachance, première série écrite par Michel Charette dans laquelle il tient également le rôle principal. Entre comédie et drame, cette proposition rate toutefois un peu la cible, en nous faisant sourire plus que rire, en nous faisant souvent sourciller plutôt que de nous enivrer.

On retrouve Michel Charette dans le rôle principal, celui de Marco Lachance, un père monoparental qui a mis toutes ses aspirations de côté pour prendre soin de sa famille; ses deux enfants aux enjeux différents et sa mère atteinte d'oniomanie. Entre les appels récurrents de l'école, les insultes qu'il reçoit quotidiennement au travail et les achats compulsifs de sa mère, Marco Lachance conserve un positivisme inébranlable. Voilà un homme qui a trouvé la vraie recette du bonheur. Encouragé par ses proches et par le départ soudain d'une collègue de travail, Marco Lachance tentera de réaliser l'un de ses rêves, renouer avec sa passion pour le chant, entouré de la chorale qu'il dirige depuis 25 ans. Saura-t-il y arriver malgré les embûches?

Si l'on comprend l'intention de Michel Charette derrière ce projet, soit d'injecter une dose de bonheur dans nos foyers, le résultat n'arrive pas tout à fait à combler les attentes. C'est du moins le constat que nous avons fait après avoir visionné les quatre premiers épisodes, déjà offerts sur la plateforme CRAVE.

Le problème principal de l'histoire est d'adhérer au personnage de Marco Lachance, dont le positivisme apparaît improbable, voire impossible, considérant son quotidien. Lorsque sa collègue décède dans des circonstances tragiques, le bon Marco ne verse pas de larmes. Il se contente plutôt de se tourner davantage vers la chanson. Lorsque son enfant non genré provoque des remous à l'école en décrochant le rôle de Juliette dans la pièce Roméo et Juliette, Marco n'est pas plus ébranlé que s'il venait de s'acheter une boîte de clous à la quincaillerie. Lorsque sa chorale le rejette après une mésentente, il ne fait que tourner le pas et continuer sa vie. Lorsque sa mère commande pour des milliers de dollars de reliques sur sa carte de crédit, il n'y a pas la moindre once d'énervement chez Marco. Si la vie était comme ça... Peut-être pas.

Plus encore, même si l'on voit que Michel Charette s'est entouré d'une belle équipe pour produire les segments musicaux de la série, il est difficile de croire que son personnage, qui a visiblement stagné dans les années 80, peut faire carrière en chanson. La voix n'y est tout simplement pas.

Certes, quelques répliques font sourire ici et là (notamment ce clin d'oeil délicieux aux Boys), quelques situations s'avèrent prometteuses et le tandem Michel Charette et Micheline Bernard, 30 ans après Radio Enfer, est toujours aussi complice et craquant. Mais il y a aussi dans Marco Lachance beaucoup de maladresses et de situations improbables. Les premiers épisodes manquent cruellement de ce coeur qui bat, qui nous permettrait de nous attacher complètement aux protagonistes. Tout semble trop placé, invraisemblable. On peut toutefois espérer que cette problématique se résorbera au fil des épisodes, alors que Marco progressera vers son rêve, élevant au passage tous ceux et celles qui l'entourent.

Nous vous invitons à jeter un oeil à Marco Lachance et vous faire votre propre idée. Son optimiste regard sur la vie vous emportera-t-il ou vous déportera-t-il? On peut envisager que la série réussira à trouver son public parmi les adeptes de Michel Charette et Micheline Bernard, un public qui voudra se divertir sans trop se casser le bicycle. Parce que c'est un peu ça, Marco Lachance.

Les quatre premiers épisodes de Marco Lachance sont déjà offerts sur la plateforme CRAVE. La diffusion sur les ondes de Noovo débutera le mercredi 11 septembre à 20 h.