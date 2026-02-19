Bande-annonce : Découvrez Pierre-Yves Cardinal à la tête de Mr Big saison 2

illico+ dévoile la bande-annonce de la deuxième saison de la série à succès Mr Big, dans laquelle Pierre-Yves Cardinal reprend le rôle principal occupé auparavant par François Arnaud.

Dans cette seconde mouture, l'unité MR BIG revient, prête à tout pour soutirer des aveux aux criminels endurcis. Jeff (Pierre-Yves Cardinal), Ana (Véronique Perron), Francis (Fred-Éric Salvail), Joëlle (Julianne Côté) et Manuel (Guillaume Cyr) orchestrent des coups montés aussi réalistes qu'inusités, piégeant les suspects jusqu'à les enfermer dans leur propre vérité.

Cette saison, l'équipe infiltrera des univers aussi fascinants qu'inquiétants : le monde de la boxe, du football, de la politique, des conspirationnistes... et bien d'autres milieux où toutes les cibles sont susceptibles de faire basculer la mission.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

Plusieurs gros noms s'ajoutent au générique, qu'on pense à Geneviève Schmidt, Bruno Marcil, Sylvain Marcel et Michel Charette notamment.

Les 10 nouveaux épisodes sont produits par ALSO Productions (Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault), en collaboration avec Québecor contenu.

Les deux premiers épisodes seront disponibles en exclusivité sur illico+ le 19 mars.