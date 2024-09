Ce comédien populaire se joint à Marco Lachance pour la 2e saison

C'est dans le cadre du tapis rouge de la 39e soirée des prix Gémeaux que nous avons appris une nouvelle concernant la série Marco Lachance, dont la première saison est actuellement présentée sur les ondes de Noovo et sur CRAVE.

En effet, en dépit de critiques mitigées, la série produite par ComediHa! et écrite par Michel Charette fera un retour pour une deuxième saison.

Cette nouvelle nous arrive directement du sympathique comédien Jean-Philippe Perras, qui se joindra à la distribution pour cette seconde saison.

Voilà une information qui ne manque pas de nous faire sourire, puisque nous attendions avec impatience le retour en fiction du comédien de L'empereur.

Jean-Philippe Perras nous indique que la deuxième saison avait déjà reçu le feu vert du diffuseur, avant que la première saison paraisse.

Il nous invite d'ailleurs à visionner le tout pour nous faire notre propre idée : « Il y a surtout une proposition, il y a des gens qui ont travaillé très fort pour mener à terme quelque chose. Je pense que Michel, ça faisait comme des années qu'il planchait là-dessus. Ça fait que sa perruque, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, à un moment donné, il faut aller plus loin que ça. Je pense qu'il faut plonger dans la proposition. J'ai juste hâte de voir les deux saisons. »

Destiné à devenir une grande vedette de la scène musicale québécoise, Marco Lachance se réveille 25 ans plus tard, employé au service des plaintes d’une entreprise d’électroménagers, père monoparental, en plus d’héberger sa mère dans son modeste bungalow. Comme bien des gens, cet homme a échappé son rêve quelque part en cours de route. Mais sa nature profondément positive le propulse vers une nouvelle quête : reprendre ce rêve là où il l’avait laissé. Famille et amis seront aux premières loges de la métamorphose de ce gars ordinaire, renouant avec sa réelle passion : la musique! L’idéaliste Marco saura-t-il surmonter les obstacles que la vie sèmera vers le chemin de la gloire?

Notons que nous pourrons aussi retrouver le comédien dans la prochaine saison de Zénith, où il nous proposera des numéros flamboyants. L'émission sera de retour sur les ondes de Radio-Canada en janvier 2025.