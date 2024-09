Hubert Proulx répond aux critiques incendiaires de Marco Lachance

Les critiques envers la comédie écrite par Michel Charette, Marco Lachance, ont été particulièrement rudes.

Rencontré sur le tapis rouge des Gémeaux 2024, l'acteur Hubert Proulx, qui incarne le meilleur ami du personnage de Michel Charette dans la série, s'est dit déçu par les journalistes dans ce dossier.

« J'ai pris ça dur pour Michel », dit-il d'abord.

« Moi, j'ai envie de dire aux critiques : "là, on est dans une situation précaire au niveau de la télévision. Ça va vraiment mal, partout. On peut-tu reconnaître le travail des gens, au lieu de faire des vendettas personnelles, pis d'attaquer, de juste couler le monde, au lieu de s'attaquer aux individus pis aux artistes qui essaient vraiment de tout faire pour entertainer le monde?" »

Peut-être que Marco Lachance a certains défauts, mais ce n'est pas pire que bien d'autres séries qu'on a vues. Ça ne méritait pas ce traitement-là.

« Je trouve qu'on ne fait plus de critiques, on fait des commentaires personnels. Je sais que le métier de journaliste et de chroniqueur est menacé avec la crise des médias, mais on n'est pas obligé d'aller aussi bas... », ajoute-t-il.

Rappelons que l'aval pour une deuxième saison de Marco Lachance avait déjà été donné avant le lancement des épisodes. D'ailleurs, un acteur bien connu doit se joindre à cette seconde mouture. Celui-ci disait, entre autres, ceci au sujet des critiques : « Je pense que Michel [Charette], ça faisait comme des années qu'il planchait là-dessus. Ça fait que sa perruque, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, à un moment donné, il faut aller plus loin que ça... » Voyez de qui il s'agit et lisez son propos complet ici.

Marco Lachance est diffusé le mercredi soir à 20h sur les ondes de Noovo. Six épisodes sont offerts dès maintenant sur Crave.