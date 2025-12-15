Michel Charette se joint à la distribution de cette populaire quotidienne

Ce lundi, TVA dévoilait en grande pompe les toutes premières images de la suite de la saison d'Indéfendable. Si la quotidienne prend une pause bien méritée, le retour en janvier s'annonce d'ores et déjà mouvementé, à en croire les premières images dévoilée par la production, sur les réseaux sociaux.

Alors que les personnages nous ont laissés sur une finale de mi-saison épicée à souhait, la semaine dernière, les prochains épisodes risquent de l'être tout autant, sinon davantage. Dans la bande-annonce, on y entrevoit le retour de plusieurs comédiens chouchous, dont Brigitte Lafleur, Henri Picard et Maude Guérin, qui semble passer un bien mauvais quart d'heure. « Ça se dit pas ce qu'il a fait! C'est quoi votre problème, les hommes? » lance-t-elle à la volée, alors qu'on se doute bien que sa cause prendra une plus grande importance cet hiver.

Parmi les retours attendus, on entrevoit également les toutes premières images de l'arrivée de deux nouveaux personnages dans la série. En effet, l'une des belles surprises contenues dans la bande-annonce, que vous pouvez visionner ci-dessous, concerne l'entrée d'un comédien bien connu au sein de la distribution : Michel Charette. On peut le voir en tant qu'avocat, en train de défendre une cause. Notons qu'il s'agira de belles retrouvailles pour Michel et Sébastien Delorme, qui ont déjà oeuvré ensemble sur la quotidienne District 31, il y a quelques années.

Mentionnons que Nathalie Simard fera également ses débuts dans Indéfendable cet hiver, dans le rôle de Nancy St-Onge, une criminologue. Ce ne sera d'ailleurs pas la seule émission de la chaîne dans laquelle nous pourrons voir Nathalie, l'an prochain. Plus de détails ici.

Par ailleurs, l'un des grands mystères d'Indéfendable, et qui nous aura tenus en haleine une bonne partie de la première moitié de la saison, concerne l'état de santé de Lapointe (Michel Laperrière). Dans la vidéo, on peut voir ce dernier souffrir de vertiges, tandis qu'il est dans la salle du tribunal. Comment son état de santé évoluera-t-il?

Découvrez comment les téléspectateurs ont réagi à la finale de mi-saison dans cet article.

Indéfendable reprendra les ondes de TVA dès le 5 janvier prochain, à 19 h.