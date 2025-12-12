Les téléspectateurs réagissent à la finale de mi-saison d'Indéfendable

Dans la finale de mi-saison d'Indéfendable, les policiers ont placé le personnage de Martine Brodeur devant un écran et lui ont demandé d'identifier la femme qui se trouvait dans la vidéo qui lui était présentée.

Tremblotante, dégoûtée, elle a compris qu'elle avait été droguée puis violée par une vingtaine d'hommes. Son fils est l'auteur de ce crime odieux.

Sur les réseaux sociaux, le public salue la performance grandiose de Maude Guérin :

« Ça prend une actrice solide pour jouer ça et Maude Guérin est parfaite! »

« Maude Guérin mérite une nomination pour cette performance 💐 »

« Mon estomac s’est serré à voir la réaction de Maude Guérin 😢 »

« Quelle actrice! Son jeu était parfait! »

« Maudite bonne actrice! Elle montrait tellement les vraies émotions. Wow chapeau. Pas facile! »

« C’était difficile à regarder ça ouff. Bon jeu de la comédienne en tout cas. Je trouve ça extrême mais en même temps ça doit exister pour vrai j’imagine 😱 »

Il faut, à notre tour, lancer des fleurs à Maude Guérin, qui, en peu de mots, a réussi à faire frémir plus d'un million de téléspectateurs jeudi soir dans leurs salons. Dans son regard pétrifié par la peur et son corps tressaillant, on a immédiatement compris la violence du choc psychologique et l'impact que ce moment aura sur le reste de la vie de cette femme - en apparence - sans histoire.

On peut certainement parler d'une finale réussie qui aura marqué l'imaginaire collectif! C'est aussi brillant d'avoir, cette fois, braqué la lumière sur un cas plutôt que sur les personnages principaux. L'autrice Izabel Chevrier a choisi de laisser la vie sauve au bon Me Lapointe (Michel Laperrière), pour notre plus grand bonheur, pour s'intéresser plutôt à cette cause judiciaire marquante, inspirée de l'actualité.

« Toute une finale, j’en ai rêvé tellement ça m’a troublé 😟 »

« Ayayaye !!!! Quel finale !!! »

